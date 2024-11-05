Детёныш бурой гиены появился в столичном зоопарке

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В Московском зоопарке на свет появился детёныш бурой гиены, одного из самых редких видов в семействе гиеновых, обитающих в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. Об этом сообщают на mos.ru.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Московского зоопарка is licensed under https://www.mos.ru/news/item/146087073/

Молодая пара Гермес и Лада, поселившаяся в столичном зоопарке летом 2023 года, стали родителями. Это первая бурая гиена, родившаяся на территории России.

Бурые гиены, будучи норными животными, требуют особого ухода в период родов: в течение первых нескольких дней в логово нельзя заходить, наблюдать можно только с помощью камер. Детёныши рождаются слепыми и открывают глаза лишь через неделю, а до двух месяцев находятся в норе, рассказали на mos.ru.

Через несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение, и ветеринары не смогли спасти животное, несмотря на все усилия. Гермес с заботой пытался ухаживать за своим детенышем, но зоологи приняли решение забрать его, чтобы выкармливать с помощью заменителя собачьего молока.

Сейчас малышу три месяца, он уже окреп и начал пробовать мясной прикорм. Весивший при рождении 615 граммов, сейчас детёныш достигает 7,5 килограмма. Он растёт и развивается в неэкспозиционных помещениях зоопарка. Зоологи говорят, что детёныш отличается сообразительностью и весёлым характером.

Уточнения

Бурая гиена - вид хищных млекопитающих из семейства гиеновых, единственный современный вид рода Parahyaena. Отличается значительно меньшим ростом, чем пятнистая гиена, и чрезвычайно длинной, грубой гривой, однообразно бурого цвета без пятен, свешивающейся со спины к бокам.



Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк") — зоологический парк в центре Москвы.



