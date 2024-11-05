Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бег изменит вашу жизнь к лучшему, если следовать этим правилам
Чулпан Хаматова и Юлия Ауг нашли новую работу за границей
На Украине появились языковые патрули
Ил-76 МЧС России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Ливан
В Уфе массово отравились сотрудники завода
Вучич назвал возможный исход выборов в США
Крабовый бум: поставки из России в Японию увеличились в 1,5 раза
Николай Цискаридзе возмущён огромными ценами на билеты в московские театры
Натан не будет оправдываться за свое поведение на шоу: Посмотрите на свой огород

В Мордовии развивается агротуризм

1:15
Туризм

В Мордовии наблюдается динамичное развитие сельского и агротуризма. В 2024 году объем федерального финансирования в этом секторе составил 700 миллионов рублей, распределённых на 95 различных проектов. Информацию об этом сообщает издание "Известия Мордовии".

В Мордовии развивается агротуризм
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В этом году отбор Министерства сельского хозяйства России прошли два проекта из Мордовии. Первый проект, предложенный предпринимателем из Ковылкинского района, ориентирован на развитие рыбалки и оценивается в 10 миллионов рублей, 8 миллионов из которых предоставляются в виде гранта. Ожидается, что благодаря этой поддержке будут возведены гостевой дом для рыбаков и два модульных комплекса для туристов.

Кроме того, в Ардатовском районе был поддержан проект в области агротуризма стоимостью 13,5 миллиона рублей, в который входит грант в размере 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на создание удобной инфраструктуры для туристов, включая ремонт гостевых помещений, строительство парковки и тротуаров, а также приобретение мебели. 

Уточнения

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности. Туристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с местными культурой и обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде.

Мордо́вия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Волго-Вятского экономического района.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Еда и рецепты
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин Аудио 
Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт
Еда и рецепты
Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии Любовь Степушова Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Дмитрий Плотников Брутальные мужики с топорами и рогатыми шлемами: какими на самом деле были викинги? Игорь Буккер
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Как езда на велосипеде способствует здоровью суставов
Онищенко назвал две группы людей, которым проще заразиться вирусом Коксаки
Как ухаживать за туей: простые советы для пышной зелени
Россия снова побила Германию по турпотоку в Анталью
Россияне резко заинтересовались покупкой одного вида квартир
Снижение стоимости обучения в автошколах: что предлагают эксперты
В Петербурге мужчина поужинал грибами и попал в реанимацию
Покорите мир с роскошными ресницами: как сыворотки творят чудеса
В центре Москвы установят три подъёмные платформы для инвалидов
Врач Островская рекомендовала есть осенью клюкву, инжир и хурму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.