В Мордовии развивается агротуризм

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Мордовии наблюдается динамичное развитие сельского и агротуризма. В 2024 году объем федерального финансирования в этом секторе составил 700 миллионов рублей, распределённых на 95 различных проектов. Информацию об этом сообщает издание "Известия Мордовии".

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В этом году отбор Министерства сельского хозяйства России прошли два проекта из Мордовии. Первый проект, предложенный предпринимателем из Ковылкинского района, ориентирован на развитие рыбалки и оценивается в 10 миллионов рублей, 8 миллионов из которых предоставляются в виде гранта. Ожидается, что благодаря этой поддержке будут возведены гостевой дом для рыбаков и два модульных комплекса для туристов.

Кроме того, в Ардатовском районе был поддержан проект в области агротуризма стоимостью 13,5 миллиона рублей, в который входит грант в размере 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на создание удобной инфраструктуры для туристов, включая ремонт гостевых помещений, строительство парковки и тротуаров, а также приобретение мебели.

Уточнения

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности. Туристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с местными культурой и обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде.



Мордо́вия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Волго-Вятского экономического района.



