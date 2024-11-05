Курортный остров Синдала — новый роскошный проект Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии открылся курортный остров Синдала, ставший первым завершенным объектом проекта NEOM — высокотехнологичного мегаполиса будущего на северо-западе королевства. Об этом сообщили в Saudi Press Agency.
Масштабный курортный комплекс с площадью 840 тысяч квадратных метров, как ожидается, сможет принимать до 2,4 тысячи гостей ежедневно к 2028 году. Кроме того, он создаст 3,5 тысячи рабочих мест, что будет способствовать развитию туристической отрасли и диверсификации экономики в рамках программы "Видение Саудовской Аравии 2030", нацеленной на сокращение зависимости страны от нефтяного экспорта.
Курорт также гордится разнообразной морской экосистемой: в его водах обитает более 1,1 тысячи видов рыб и свыше 300 видов кораллов. Как подчёркивается в сообщении агентства, охрана естественной морской среды является ключевым аспектом данного проекта.
Неом - проект развития территории, располагающейся на крайнем северо-западе Саудовской Аравии, в административном округе Табук. Он включает также акваторию, расположенную у египетской и иорданской границ. Предполагается, что Неом предоставит множество инвестиционных возможностей на территории общей площадью в 26 500 км².
Сау́довская Ара́вия - крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом.
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