В Ейске затопило пляж

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Ейска испытывают последствия непогоды, охватившей регион. По информации краевого ГУ МЧС, в Таганрогском заливе Азовского моря 4 ноября бушевал очень сильный юго-западный и западный ветер с порывами 30-32 м/с.

Фото: commons.wikimedia.org by bibikoff, PDM

Местные жители сообщают об отсутствии воды и тепла в домах. Стихия повалила несколько деревьев, пострадали автомобили, также зафиксированы случаи падения дорожных знаков и рекламных столбов. Кроме того, повреждена газовая труба.

Пляж в Каменке затопило, в частности, частично детскую площадку. В станице Должанской спасатели предупреждают жителей о возможном нагоне волны.

Уточнения

Ейск - город на южном берегу Таганрогского залива, расположенный на юго-западе России. Административный центр Ейского района и Ейского городского поселения Краснодарского края. Со дня основания является морским портом.



Краснода́рский край - субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией.

