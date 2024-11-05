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Исторические достопримечательности Рима в нескольких шагах

1:30
Туризм

Рим всегда привлекателен как для туристов, так и для местных жителей: его древние памятники и современные рестораны — настоящая находка для каждого.

Исторические достопримечательности Рима в нескольких шагах
Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Бернгардт, CC BY-SA 4.0

Даже один день в Вечном городе будет наполнен событиями и впечатлениями, а удобное расположение отеля позволит увидеть максимум за короткое время.

Например площадь — Пьяцца-делла-Мадонна-Монти, до которой всего пять минут ходьбы.

Площадь окружена барами, магазинами и ресторанами, а в трёх минутах от неё находится Виа Урбана — оживлённая улица с винтажными магазинами и сувенирами ручной работы.

Также в его окрестностях находятся важные исторические памятники.

Десятиминутная прогулка приведёт вас к базилике Санта-Мария-Маджоре — одной из четырёх главных папских базилик Рима, построенной в 432 году.

За 15 минут пешком можно добраться до Колизея и Римского форума или до фонтана Треви, где можно загадать желание, бросив монетку в воду.

Только не забывайте, что возле фонтана действуют строгие правила для туристов: не ешьте рядом с ним и не садитесь на край фонтана.

В Монти множество уютных винных баров, кафе и ресторанов на любой вкус.

Этот район, полный уникальных достопримечательностей, сам по себе заслуживает внимания, но, если есть возможность, обязательно отправляйтесь в другие уголки Рима — этот город полон сюрпризов.

Уточнения

Са́нта-Мари́я-Маджо́ре (итал. Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, лат. Basilica Sanctae Mariae Maioris) — католическая церковь на Эсквилинском холме в Риме, одна из четырёх папских базилик (Basilica Papale), имеющая титул Великой базилики (Papal Major Basilica).

Фонта́н Тре́ви (итал. Fontana di Trevi) — самый крупный фонтан Рима; вместе с фасадом примыкающего к нему здания, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма, фонтан построен в 1732—1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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