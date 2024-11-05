Калафатис на Миконосе: лучшие пляжи для купания

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Миконос славится шумными вечеринками, но этот греческий остров также отлично подходит для спокойного семейного отдыха. Пляж Калафатис на юго-востоке острова отличается спокойствием и просторной бухтой с золотистым песком и бирюзовой водой.

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0

Длина пляжа около 800 метров, здесь чисто и безопасно для детей. На пляже есть рестораны, прокат шезлонгов и зонтиков, водный центр, туалеты и спасатели. Маленькие дети могут строить песчаные замки и купаться в тёплой воде, а подростки — попробовать виндсерфинг, сапсерфинг и снорклинг

Неподалёку находится уютная деревня Калафати, где можно найти тихие ресторанчики и просторные виллы, идеально подходящие для семейного отдыха. В этой части Миконоса царит спокойная атмосфера: здесь можно наслаждаться свежими морепродуктами, солнцем и красивыми видами. Именно такие уголки делают Миконос уникальным местом для семейного отдыха на море.

Водные виды спорта на пляже Калафатис

Пляж Калафатис предлагает водные развлечения для всех возрастов. В центре водных видов спорта Калафатиса можно взять напрокат снаряжение, а профессиональные гиды обеспечат безопасность.

Малыши могут покататься на банане, а дети постарше — заняться вейкбордингом, водными лыжами или каякингом. Гидроциклы разрешены для водителей старше 18 лет, а пассажиры могут быть любого возраста.

Любителям морских прогулок предлагается отправиться в круиз с пляжа. Многие компании на восточной стороне Калафатиса организуют ежедневные круизы и аренду лодок. Можно выбрать лодку от скоростного катера на четверых до катамарана на 10 человек.

Это прекрасная возможность полюбоваться побережьем Миконоса, перекусить свежими средиземноморскими блюдами на борту и заняться снорклингом в уединённых местах.

Уточнения

Ми́конос (греч. Μύκονος) — греческий остров, один из островов Кикладского архипелага, расположен в центральной части бассейна Эгейского моря, остров называют "островом ветряных мельниц", а также "островом четырёх времен года".



Вейкбординг (часто просто вейк, от англ. wakeboard: wake — кильватер, board — доска) — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки, один из развивающихся видов спорта и отдыха.





Сапсёрфинг (он же сапбординг, от англ. SUP - standup paddle — стоя на доске с веслом; от гавайск. hoe he’e nalu — гребля по волнам) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

