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Что делает Вену одним из самых счастливых городов мира

2:25
Туризм

Австрия завоевала звание самой счастливой страны мира — титул, за который страны соревнуются, оценивая благополучие, безопасность, доходы, возможности для досуга и даже количество солнечных часов.

Что делает Вену одним из самых счастливых городов мира
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, PDM

Согласно исследованию, Австрия заняла первое место, опередив Словению и Швейцарию. Эти рейтинги не только оценивают качество жизни, но и делают счастливые страны привлекательными направлениями для путешествий.

Высокий уровень жизни и доброжелательные жители способствуют приятным поездкам, поэтому Австрия заслуживает внимания как отличное место для отдыха и новых открытий.

Центральное расположение в Европе, высокий уровень жизни и культурное наследие сделали Австрию привлекательной для туристов. От уютных венских кафе до заснеженных альпийских склонов — страна славится своим историческим и природным богатством.

Гуляя по Вене, можно почувствовать её особое очарование: неспешный темп жизни, знаменитые венские шницели и кофейни, такие как любимое Фрейдом кафе "Ландман", делают город притягательным для путешественников.

А такие архитектурные сокровища, как дворцовый комплекс Хофбург и Зальцбург, родина Моцарта, привлекают не только любителей искусства, но и ценителей истории и кино.

Австрия, по праву занявшая первое место, стала центром, где жизнь гармонична, а пенсионный возраст, составляющий 62,5 года, является одним из главных показателей этого баланса.

Опрос Eurostat подтверждает: австрийцы чувствуют себя счастливыми и удовлетворёнными своей жизнью, что делает их отличными хозяевами для туристов.

Вена также признана счастливым городом, а Инсбрук, известный своим альпийским ландшафтом, входит в высшую категорию по уровню счастья.

Путешествие в Австрию подарит яркие впечатления и спокойное умиротворение. Граница с туристическими центрами, такими как Италия и Германия, делает её доступной для тех, кто путешествует по Европе.

Венские кафе подарят уют и возможность насладиться спокойной атмосферой, а обширное культурное наследие страны подарит множество возможностей для глубокого погружения в искусство и историю.

 

Уточнения

Ве́на (нем. Wien [ˈviːn] ) — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная внутри другой земли, Нижней Австрии. Расположена в восточной части страны. 

Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе. Занимает 98-е место в мире по численности населения и 113-е по территории. 

И́нсбрук (нем. Innsbruck, бав. Innschbruck, тирольск. Innschpruckh) — город в Австрии, административный центр федеральной земли Тироль. Расположен на западе страны на берегу реки Инн. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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