Как система "все включено" делает отдых с детьми удобнее и дешевле

В этом году отели, работающие по системе "все включено", пользовались высокой популярностью среди туристов. Средняя загрузка таких объектов в летний сезон составила 80-85%.
Наиболее заметный рост бронирований продемонстрировали отели, которые заранее выставили конкурентоспособные цены, а также гостиницы категории 3-4 звезды, предлагающие данную концепцию, сообщили в компании.
Как подчеркнули в Atelika Hotel Group, концепция "все включено" особенно актуальна для тех регионов, куда часто отправляются семьи с детьми, таких как Анапа, Крым и Подмосковье. Доля летних бронирований в отелях с данной системой составляет примерно 35-40% от общего числа заявок на размещение.
Питание по системе "все включено" оказывается более удобным и экономичным для туристов по сравнению с другими форматами отдыха, такими как походы в рестораны и кафе.
Согласно данным Российского союза туриндустрии, около половины всех бронирований туров на морские курорты России приходится на отели с системой "все включено". Наибольшей популярностью пользуются гостиницы высокого уровня, 4-5 звезд, предлагающие этот формат.
Однако, несмотря на высокую загрузку, отельеры сталкиваются с серьезной проблемой нехватки кадров, особенно в высокий сезон.
Основные сложности связаны с линейным персоналом — горничными, поварами и аниматорами. Генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов ранее поднимал вопрос о низких зарплатах как о главной преграде для привлечения персонала.
«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.
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