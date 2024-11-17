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Как система "все включено" делает отдых с детьми удобнее и дешевле

1:51
Туризм

В этом году отели, работающие по системе "все включено", пользовались высокой популярностью среди туристов. Средняя загрузка таких объектов в летний сезон составила 80-85%.

Как система "все включено" делает отдых с детьми удобнее и дешевле
Фото: Wikipedia by Canerol86, CC BY-SA 4.0

Наиболее заметный рост бронирований продемонстрировали отели, которые заранее выставили конкурентоспособные цены, а также гостиницы категории 3-4 звезды, предлагающие данную концепцию, сообщили в компании.

Семейные путешествия и удобство системы

Как подчеркнули в Atelika Hotel Group, концепция "все включено" особенно актуальна для тех регионов, куда часто отправляются семьи с детьми, таких как Анапа, Крым и Подмосковье. Доля летних бронирований в отелях с данной системой составляет примерно 35-40% от общего числа заявок на размещение.

Питание по системе "все включено" оказывается более удобным и экономичным для туристов по сравнению с другими форматами отдыха, такими как походы в рестораны и кафе.

Тенденции на рынке

Согласно данным Российского союза туриндустрии, около половины всех бронирований туров на морские курорты России приходится на отели с системой "все включено". Наибольшей популярностью пользуются гостиницы высокого уровня, 4-5 звезд, предлагающие этот формат.

Проблемы с кадрами в отелях

Однако, несмотря на высокую загрузку, отельеры сталкиваются с серьезной проблемой нехватки кадров, особенно в высокий сезон.

Основные сложности связаны с линейным персоналом — горничными, поварами и аниматорами. Генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов ранее поднимал вопрос о низких зарплатах как о главной преграде для привлечения персонала.

Уточнения

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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