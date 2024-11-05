Holiday Travel Advisors: Новый Орлеан приглашает туристических агентов на праздничную ознакомительную поездку

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали, как туристическим агентам можно "познакомиться" с достопримечательностями Нового Орлеана при помощи специальных тарифов города, сообщает TravelPulse.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В декабре туристические агенты смогут воспользоваться специальными тарифами и предложениями в Новом Орлеане. Holiday Travel Advisors — это ознакомительная поездка, которая дает возможность познакомиться с городом, что повышает его узнаваемость.

В рамках поездки предлагаются развлечения, такие как "Праздники в стиле Нового Орлеана" и "Праздник в дубах".

В городе также есть множество ресторанов, предлагающих специальные праздничные ужины. Среди праздничных мероприятий: колядование на Джексон-сквер и магазины для покупки подарков.

Туристические агенты смогут насладиться выгодными тарифами на проживание. Абонемент предоставляет доступ к скидкам и специальным предложениям в ресторанах и музеях.

Уточнения

Но́вый Орлеа́н — крупный портовый город в США, самый густонаселённый город штата Луизиана.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



