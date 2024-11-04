Лос-Кабос: где в Мексике найти рай для гурманов

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лос-Кабос в Мексике становится популярным местом для гурманов, сообщает TravelPulse.

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Лос-Кабос — популярное туристическое направление на мексиканском полуострове Нижняя Калифорния.

Регион известен своими пустынными пейзажами, нетронутыми пляжами и горами.

Гастрономическая сцена Лос-Кабоса привлекает внимание благодаря путеводителю Мишлен.

100% органическая продукция выращивается на местном уровне, регион является крупнейшим производителем в стране. Акцент на устойчивых методах ведения сельского хозяйства и рыболовства сохраняет окружающую среду.

Кулинарная сцена Лос-Кабоса отражает культуру, традиции и свежие ингредиенты региона.

Туристическая инфраструктура включает пятизвездочные курорты, активный отдых и водные виды спорта. В местных музеях представлены артефакты коренных народов.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке.



Гурма́н — лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков, в том числе и вин — энофил.



