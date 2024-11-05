Ресторан в стиле Netflix откроется в США в 2025 году

Ресторан в стиле Netflix откроется в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе, сообщает TravelPulse.
Netflix открывает ресторан в отеле MGM Grand Las Vegas, вдохновленный популярными сериалами.
Ресторан будет называться Netflix Bites.
Отель MGM Grand Las Vegas уже известен своими кулинарными изысками, включая ресторан от шеф-повара Эмерила Лагассе и буфет от Вольфганга Пака.
Новый ресторан планируется открыть весной 2025 года, он будет предлагать завтрак, обед и ужин.
Это не первый случай, когда крупные сети пытаются использовать популярные шоу для названия ресторанов.
Ранее были названы рестораны в честь CBS, ABC, HBO и NBC. Netflix также планирует открыть несколько развлекательных заведений в 2025 году, известных как Netflix Houses.
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