Ресторан в стиле Netflix откроется в США в 2025 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ресторан в стиле Netflix откроется в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе, сообщает TravelPulse.

Фото: commons.wikimedia.org by Evilarry, CC0

Netflix открывает ресторан в отеле MGM Grand Las Vegas, вдохновленный популярными сериалами.

Ресторан будет называться Netflix Bites.

Отель MGM Grand Las Vegas уже известен своими кулинарными изысками, включая ресторан от шеф-повара Эмерила Лагассе и буфет от Вольфганга Пака.

Новый ресторан планируется открыть весной 2025 года, он будет предлагать завтрак, обед и ужин.

Это не первый случай, когда крупные сети пытаются использовать популярные шоу для названия ресторанов.

Ранее были названы рестораны в честь CBS, ABC, HBO и NBC. Netflix также планирует открыть несколько развлекательных заведений в 2025 году, известных как Netflix Houses.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Лас-Ве́гас — город на западе США, в штате Невада, административный центр самого южного в штате округа Кларк.

