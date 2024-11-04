В Мордовии предприниматели могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие некоторых видов туризма

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Мордовии активно развивается сельский и агротуризм, и предприниматели могут получить государственные гранты до 10 миллионов рублей для реализации своих проектов, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В 2024 году федеральное финансирование в этом секторе составило 700 миллионов рублей, которые были направлены на 95 различных проектов.

Эти средства можно использовать для строительства гостевых домов и глемпингов, улучшения инфраструктуры, а также покупки транспорта для туристических маршрутов.

В этом году два проекта из Мордовии получили финансирование от Министерства сельского хозяйства России. Один проект, направленный на развитие рыбалки в Ковылкинском районе, получил грант в размере 8 миллионов рублей, а второй проект по агротуризму в Ардатовском районе получил грант в 10 миллионов рублей.

Уточнения

Мордо́вия — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

