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В Мордовии предприниматели могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие некоторых видов туризма

0:57
Туризм

В Мордовии активно развивается сельский и агротуризм, и предприниматели могут получить государственные гранты до 10 миллионов рублей для реализации своих проектов, сообщает "Рамблер".

В Мордовии предприниматели могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие некоторых видов туризма
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В 2024 году федеральное финансирование в этом секторе составило 700 миллионов рублей, которые были направлены на 95 различных проектов.

Эти средства можно использовать для строительства гостевых домов и глемпингов, улучшения инфраструктуры, а также покупки транспорта для туристических маршрутов.

В этом году два проекта из Мордовии получили финансирование от Министерства сельского хозяйства России. Один проект, направленный на развитие рыбалки в Ковылкинском районе, получил грант в размере 8 миллионов рублей, а второй проект по агротуризму в Ардатовском районе получил грант в 10 миллионов рублей.

Уточнения

Мордо́вия — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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В Мордовии предприниматели могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие некоторых видов туризма
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