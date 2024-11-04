Национальный фестиваль солнца в Аргентине: фестиваль солнца в Сан-Хуане объединил артистов Латинской Америки

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Национальный фестиваль солнца в Сан-Хуане собрал артистов со всей Латинской Америки, сообщает "Рамблер".

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

В аргентинской провинции Сан-Хуан прошел яркий Национальный фестиваль солнца, который объединил музыкантов и танцоров из разных стран Латинской Америки.

На сцене фестиваля, являющегося одним из важнейших культурных событий континента, прозвучали народные мелодии, танго и другие латиноамериканские танцы, отражающие богатство и разнообразие региона.

Местные коллективы из 19 департаментов Сан-Хуана представили свои художественные программы, посвященные главной теме фестиваля — "Мы — энергия".

Фестиваль, который проводится с 1972 года, из регионального мероприятия превратился в масштабное международное событие, привлекающее артистов со всей Латинской Америки.

Уточнения

Аргенти́на — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц.



Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.



