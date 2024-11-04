Едят за четверых: российская путешественница шокирована внешним видом женщин в США

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница шокирована внешним видом американцев, сообщает "Рамблер".

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Российская путешественница Марина Ершова, посетившая США, поделилась своими наблюдениями о внешнем виде американцев в своем блоге на платформе "Дзен".

Ершова отмечает, что в Америке очень много людей с лишним весом, что её сильно шокировало.

"Да, в России с весом у многих людей не все так гладко, но в Америке все настолько плохо, что прямо это шокирует по приезде", — отметила блогерша.

По её мнению, американцы имеют доступ к продуктам для здорового образа жизни, но предпочитают фастфуд и ведут малоподвижный образ жизни.

Блогерша также утверждает, что женщины в США не следят за собой, предпочитая тратить деньги на полуфабрикаты, и не заботятся о своей внешности.

"Выбор у многих — превращаться в каракатиц, которые едят за четверых, заполняют тележки едой, которая мало чем отличается от картона, и просто забивают на свое здоровье", — резюмировала россиянка.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

