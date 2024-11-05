Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты красоты: три продукта для борьбы со старением от врача Кутушова
Вернуть права после лишения: как сделать это без поездки в другой город
Как замаскировать царапины и сколы на деревянной мебели: проверенное средство
Импорт российского пива в Грузию бьёт рекорды за первые три квартала 2024 года
АКПП зимой: что проверить, чтобы не остаться на дороге
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Сырно-кабачковые лепёшки: очень вкусный рецепт, а главное — очень быстрый
Секреты природы: необычные компоненты для создания масок для лица в домашних условиях
Тарасова ответила на критику Загитовой за освещение ОИ-2018

Туристка пострадала в Таиланде: прогулка по храмам закончилась в больнице

2:08
Туризм

В Таиланде во время экскурсии в исторический город Аюттайя туристка пострадала от укуса собаки, когда осматривала храмовый комплекс. Вместо прогулки среди древних памятников 30-летняя женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за травм лица. Тайские СМИ не уточнили гражданство пострадавшей.

Туристка пострадала в Таиланде: прогулка по храмам закончилась в больнице
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron

Как сообщили в местной службе спасения, инцидент произошёл 2 ноября, когда собака укусила туристку, наклонившуюся к ней. У женщины были серьёзные порезы на губах и щеках, которые сильно кровоточили и требовали лечения.

Придя в себя, туристка объяснила, что при осмотре достопримечательностей ей приглянулся чёрный пёс, который чувствовал себя хозяином на территории храма. Собака показалась ей дружелюбной, и она попыталась с ней поиграть, но животное неожиданно напало, оставив травмы на её лице.

Сотрудники храма описали собаку как спокойное и дружелюбное животное, которое живет там под присмотром монахов уже давно. По их словам, собака никогда раньше никому не вредила, хотя туристы часто пытались с ней взаимодействовать. На шее у животного была табличка с надписью, предупреждающей не трогать собаку, но посетители, как правило, её игнорируют.

После инцидента местные власти заверили, что примут меры для предотвращения подобных случаев в будущем и призвали туристов воздержаться от контактов с незнакомыми животными. Аюттайя, исторический комплекс храмов, привлекает туристов, в том числе и из России, с популярными памятниками, такими как Ват Панан Чоенг с его 19-метровой позолоченной статуей Будды.

Ранее портал TourDom. ru сообщил о необычной инициативе местной жительницы в Паттайе, которая нашла способ защитить туристов от бездомных собак. Она надевала на морды животных старые носки и фиксировала их изолентой, полагая, что таким образом оберегает отдыхающих по вечерам гостей города.

Уточнения

Аюттха́я или Аюттая (Аю́тия, Аюдхая, Аюттайя, Аюдхья, полное имя Пхра Накхон Си Аюттхая, тайск. พระนครศรีอยุธยา) — город (Тхесабан Накхон) в Таиланде. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта
Авто
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта Аудио 
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Домашние животные
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок Аудио 
Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт
Еда и рецепты
Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Последние материалы
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Беженцы и мигранты в туризме: где работают и сколько получают
Как правильно чистить перьевые подушки: советы профессионалов
Из-за финансового кризиса стоимость обучения в британских университетах вырастет
Какао — скрытый источник молодости и здоровья
Чеснок без болезней: как пижма спасает урожай
В пути на Cadillac One: что собой представляет мобильная крепость американского президента
Прямое и косвенное воздействие вирусов на развитие онкологии
Евгения Медведева поменяла армянскую фамилию из-за травли
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.