Туристка пострадала в Таиланде: прогулка по храмам закончилась в больнице

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде во время экскурсии в исторический город Аюттайя туристка пострадала от укуса собаки, когда осматривала храмовый комплекс. Вместо прогулки среди древних памятников 30-летняя женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за травм лица. Тайские СМИ не уточнили гражданство пострадавшей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron

Как сообщили в местной службе спасения, инцидент произошёл 2 ноября, когда собака укусила туристку, наклонившуюся к ней. У женщины были серьёзные порезы на губах и щеках, которые сильно кровоточили и требовали лечения.

Придя в себя, туристка объяснила, что при осмотре достопримечательностей ей приглянулся чёрный пёс, который чувствовал себя хозяином на территории храма. Собака показалась ей дружелюбной, и она попыталась с ней поиграть, но животное неожиданно напало, оставив травмы на её лице.

Сотрудники храма описали собаку как спокойное и дружелюбное животное, которое живет там под присмотром монахов уже давно. По их словам, собака никогда раньше никому не вредила, хотя туристы часто пытались с ней взаимодействовать. На шее у животного была табличка с надписью, предупреждающей не трогать собаку, но посетители, как правило, её игнорируют.

После инцидента местные власти заверили, что примут меры для предотвращения подобных случаев в будущем и призвали туристов воздержаться от контактов с незнакомыми животными. Аюттайя, исторический комплекс храмов, привлекает туристов, в том числе и из России, с популярными памятниками, такими как Ват Панан Чоенг с его 19-метровой позолоченной статуей Будды.

Ранее портал TourDom. ru сообщил о необычной инициативе местной жительницы в Паттайе, которая нашла способ защитить туристов от бездомных собак. Она надевала на морды животных старые носки и фиксировала их изолентой, полагая, что таким образом оберегает отдыхающих по вечерам гостей города.

Уточнения

Аюттха́я или Аюттая (Аю́тия, Аюдхая, Аюттайя, Аюдхья, полное имя Пхра Накхон Си Аюттхая, тайск. พระนครศรีอยุธยา) — город (Тхесабан Накхон) в Таиланде.

