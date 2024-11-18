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Как вырастет туристический налог в России

1:16
Туризм

С 1 января 2025 года в России туристический налог начнут вводить ещё в нескольких городах: в их числе Анапа, Волжский, Владивосток, Казань, Тамбов, Нягань и Сочи. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров в своём телеграм-канале.

Как вырастет туристический налог в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какой будет ставка туристического налога?

В первый год ставка налога составит 1% от стоимости проживания, но она не может быть ниже 100 рублей. В дальнейшем налог будет увеличиваться ежегодно: 2% в 2026 году, 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, и 5% с 2029 года. Таким образом, путешественники будут вносить свой вклад в местный бюджет в зависимости от продолжительности и стоимости проживания.

Что известно о налоге в Санкт-Петербурге?

Санкт-Петербург также внесёт изменения в систему оплаты для туристов: с января 2025 года курортный сбор заменят туристическим налогом. В первый год ставка налога составит 1%, но в дальнейшем она будет варьироваться в зависимости от сезона, чтобы лучше учитывать особенности турпотока.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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