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Беженцы и мигранты в туризме: где работают и сколько получают

1:54
Туризм

Исследование, проведённое организацией SolidarityNow, показало, что сфера туризма является одним из основных секторов, где находят работу беженцы и мигранты.

Беженцы и мигранты в туризме: где работают и сколько получают
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Migrants_at_Eastern_Railway_Station_-_Keleti,_2015.09.04_(1).jpg by Elekes Andor

Как рассказала генеральный менеджер SolidarityNow в интервью APE-MPE, 74% участников исследования заняты на низкоквалифицированных должностях или выполняют вспомогательные функции, такие как работа горничными, уборщиками, помощниками поваров и официантами. Некоторые также работают поварами или администраторами.

Около 60% опрошенных трудятся в крупных компаниях: 38% из них — в организациях с численностью персонала от 50 до 199 человек, и ещё 22% — в компаниях с численностью сотрудников более 200 человек. В общей сложности 64% респондентов работают в течение более 5 месяцев в год, преимущественно в Центральной Македонии, Фракии и на островах Эгейского моря.

Согласно результатам исследования, 94% опрошенных имеют официальные трудовые договоры с льготами, предусмотренными коллективными соглашениями в сфере туризма. Однако не обошлось и без нарушений трудового законодательства.

Так, 38% сотрудников сообщили, что их зарплаты частично выплачиваются наличными, а 44% указали на переработки, достигающие 2-6 часов в день. Из них 80% получили компенсацию, однако нередко переработки остаются неоплаченными. Исследование также выявило гендерный разрыв в зарплатах: 56% женщин получают от 801 до 1 001 евро, в то время как 68% мужчин зарабатывают свыше 1 001 евро.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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