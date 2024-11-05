Беженцы и мигранты в туризме: где работают и сколько получают

Исследование, проведённое организацией SolidarityNow, показало, что сфера туризма является одним из основных секторов, где находят работу беженцы и мигранты.
Как рассказала генеральный менеджер SolidarityNow в интервью APE-MPE, 74% участников исследования заняты на низкоквалифицированных должностях или выполняют вспомогательные функции, такие как работа горничными, уборщиками, помощниками поваров и официантами. Некоторые также работают поварами или администраторами.
Около 60% опрошенных трудятся в крупных компаниях: 38% из них — в организациях с численностью персонала от 50 до 199 человек, и ещё 22% — в компаниях с численностью сотрудников более 200 человек. В общей сложности 64% респондентов работают в течение более 5 месяцев в год, преимущественно в Центральной Македонии, Фракии и на островах Эгейского моря.
Согласно результатам исследования, 94% опрошенных имеют официальные трудовые договоры с льготами, предусмотренными коллективными соглашениями в сфере туризма. Однако не обошлось и без нарушений трудового законодательства.
Так, 38% сотрудников сообщили, что их зарплаты частично выплачиваются наличными, а 44% указали на переработки, достигающие 2-6 часов в день. Из них 80% получили компенсацию, однако нередко переработки остаются неоплаченными. Исследование также выявило гендерный разрыв в зарплатах: 56% женщин получают от 801 до 1 001 евро, в то время как 68% мужчин зарабатывают свыше 1 001 евро.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.