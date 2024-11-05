Турист из России о турецкой тюрьме: грязные матрасы и запрет на стирку

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист Валентин Пацовский, задержанный в Турции за фотографию женщины в транспорте, рассказал, как отметил свой день рождения в турецкой тюрьме, сообщает издание "Фонтанка".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017-07-02_17-38-15_laiterie-belfort.jpg by Thomas Bresson

По его словам, сокамерники собрали деньги на небольшой праздник и даже сделали для него торт. Поддержку также оказывал "смотрящий" камеры — неформальный лидер среди заключённых.

По его признанию турецкие тюрьмы похожи на колонии-поселения.

"Когда меня привезли в камеру, двери открыли — и на меня смотрят пятьдесят человек, сто глаз", — рассказал задержанный.

Он добавил, что был единственным гражданином РФ, многие другие заключённые оказались в тюрьме за нарушения паспортного режима.

По его словам, условия содержания в турецкой тюрьме непростые и под силу не каждому. Администрация выдаёт грязные матрасы, а подушки приходится мастерить самим.

"Стирали вещи в чанах, потом развешивали на верёвках во дворе, хотя это запрещено, но находили способы", — признался россиянин.

В сентябре горемыка сделал фотографию в стамбульском метро и был задержан по обвинению в сексуальных домогательствах. Суд приговорил его к году и восьми месяцам условного срока. В начале ноября Пацовского депортировали на родину.

Уточнения

Сексуа́льное домога́тельство — вид приставания, связанный с использованием явного или скрытого сексуального подтекста, включая нежелательные и неуместные обещания вознаграждения в обмен на сексуальные услуги.

