Суд над туристкой из России, оставившей младенца в аэропорту Антальи

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции пройдёт суд над 18-летней россиянкой, которая оставила свою новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи. Как сообщает РИА Новости, сославшись на заявление адвоката Айшегюль Кюбра Полат, процесс будет проводиться в рамках турецкого законодательства.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleeping-baby.jpg by Stephanie Pratt

Инцидент произошел 13 октября. Подросток родила младенца в туалете для инвалидов в аэропорту и оставила его. Девочку обнаружили уборщики спустя более десяти минут после того, как мать покинула помещение.

Позже девушка заявила, что не знала о беременности, объяснив это избыточным весом. Тем не менее, против неё уже возбуждено уголовное дело. Новорождённую девочку поместили в больницу, оформили российское гражданство и планируют вскоре перевезти в Россию.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.

