Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить свежесть волос: фен против излишней жирности
Астролог назвала благоприятные дни для бьюти-процедур в ноябре
Как автомобильные спидометры обманывают водителей
ОПЕК: опасения по поводу падения спроса на нефть преувеличены
Лиза Арзамасова показала сына от Ильи Авербуха и сына Лёву: братья красавчики
Мошенники стали звонить россиянам от имени умерших родственников
Что нужно сделать с малиной в ноябре
Туристам в Италии предложили увезти домой чистый воздух
Выдачи ипотеки в России в октябре снизились на 60%

Путешествия после 60: как открыть для себя новый мир приключений

3:00
Туризм

Возраст — не помеха для приключений. Путешествия остаются актуальными и для людей пожилого возраста, открывая новые горизонты и наполняя жизнь яркими впечатлениями. Однако важно выбрать вид туризма, который будет комфортным и безопасным.

Путешествия после 60: как открыть для себя новый мир приключений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие виды туризма подойдут людям пожилого возраста

1. Курортный отдых

  • Санатории и пансионаты. Предлагают лечебно-оздоровительные процедуры, комфортные условия проживания и спокойную атмосферу.
  • Пляжный отдых. Отдых на морском побережье с мягким климатом и спокойной атмосферой.
  • Термальные источники. Погружение в целебные воды термальных источников — отличный способ улучшить здоровье и отдохнуть.

2. Познавательный туризм

  • Экскурсионные туры. Посещение музеев, исторических мест, культурных достопримечательностей с удобным графиком и комфортным транспортом.
  • Круизы. Морские или речные круизы — отличный способ посетить несколько городов и стран за одно путешествие.
  • Туры по священным местам. Посещение храмов, монастырей и других священных мест, что привлекает многих людей пожилого возраста.

3. Лечебно-оздоровительный туризм

  • Санаторно-курортное лечение. Посещение санаториев и курортов, специализирующихся на лечении определенных заболеваний.
  • Реабилитационные центры. Программы реабилитации после травм или операций.

4. Туризм с удобствами

  • Отели с доступностью. Выбор отелей с пандусами, лифтами и другими удобствами для людей с ограниченными возможностями.
  • Специальные туры. Туры, организованные с учетом особенностей путешествий для людей пожилого возраста, с комфортным транспортом и программами, подходящими для их физических возможностей.

Советы для путешествий людям пожилого возраста

  • Консультация с врачом. Проконсультируйтесь с врачом перед путешествием, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний и получить рекомендации по уходу за здоровьем в путешествии.
  • Выбирайте комфортный транспорт. Не нагружайте себя длительными перелетами или поездками. Выбирайте удобные варианты транспорта и делайте перерывы в пути.
  • Заранее бронируйте отель. Выбирайте отели с доступностью, удобными условиями проживания и хорошими отзывами.
  • Планируйте свой маршрут. Не перегружайте себя слишком большим количеством экскурсий и поездок. Выбирайте комфортные маршруты с учетом своих физических возможностей.

Путешествия — это отличный способ раскрасить свою жизнь яркими впечатлениями и получить массу позитивных эмоций. Открывайте для себя новые горизонты и наслаждайтесь путешествиями в любом возрасте.

Уточнения

Оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать
Еда и рецепты
Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать Аудио 
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза
Авто
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Брутальные мужики с топорами и рогатыми шлемами: какими на самом деле были викинги? Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать мобилизацию женщин Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Выдачи ипотеки в России в октябре снизились на 60%
Как проверить качество моторного масла в домашних условиях
В октябре российские застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м. жилья
Эксперт Анисимов спрогнозировал спад цен на аренду жилья
Ценам на один тип жилья предрекли падение
Почему кошки выбирают коробки: научные ответы
Вкусный и согревающий напиток: советы по приготовлению какао
Российский тренер раскрыл секрет успеха Спартака в матче против ЦСКА
Жирная кожа: как победить блеск и восстановить баланс
Исторические достопримечательности Рима в нескольких шагах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.