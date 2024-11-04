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Искусственный интеллект на службе туризма: новые возможности для путешественников

2:16
Туризм

Искусственный интеллект (ИИ) всё активнее проникает в разные сферы нашей жизни, и туризм не стал исключением. Он трансформирует отдых, делая его более удобным, персональным и интересным.

Искусственный интеллект на службе туризма: новые возможности для путешественников
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как ИИ изменяет путешествия

1. Персонализация

  • Рекомендации. ИИ анализирует ваши предпочтения, историю поиска и бронирования и предлагает вам индивидуальные рекомендации по маршрутам, отелям, ресторанам и развлечениям.
  • Виртуальные помощники. Чат-боты и голосовые помощники отвечают на ваши вопросы, бронируют билеты и отели, предоставляют информацию о местных достопримечательностях.

2. Удобство

  • Автоматизация. Искусственный интеллект автоматизирует многие процессы в туризме: бронирование билетов, отелей, туров, регистрация на рейсы.
  • Оптимизация: ИИ помогает оптимизировать маршруты, выбирая самый быстрый и экономичный вариант перемещения.

3. Безопасность

Распознавание лиц. ИИ используется для ускорения процесса прохождения контроля в аэропортах и на границе.

4. Новые возможности

  • Виртуальные туры. ИИ используется для создания виртуальных туров, которые позволяют виртуально посетить любое место в мире.
  • Умные отели. Отели с ИИ-системами предлагают персонализированные услуги, например, регулировку температуры в номере или автоматическую заказ еды.

Как ИИ изменит туристическую индустрию в будущем:

  • Увеличение персонализации. Путешественники получат еще более индивидуальные предложения и услуги.
  • Улучшение обслуживания. ИИ автоматизирует многие задачи, освобождая время сотрудников туризма для более качественного обслуживания клиентов.

Искусственный интеллект уже меняет туристическую индустрию, и в будущем он станет еще более важным фактором в планировании путешествий. Благодаря ИИ, отдых станет более удобным, персональным и интересным. Остается только наслаждаться преимуществами новых технологий.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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