Необычные типы отелей: куда поехать, чтобы увидеть мир по-новому

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мир отелей динамично развивается, предлагая все новые и более интересные варианты проживания. От необычных концепций до устойчивых решений — современные отели стремятся удовлетворить самые разные потребности путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, CC BY 3.0

1. Необычные отели

Отели-пещеры. Погружайтесь в атмосферу древности, проживая в пещерах, высеченных в скалах.

Отели-иглу. Ночуйте в уютных иглу с панорамными видами на снежные пейзажи.

Отели-домики на деревьях. Откройте для себя необычный вид отдыха в домиках, расположенных на высоте среди крон деревьев.

Отели-корабли. Проведите ночь на корабле, застывшем во времени.

Отели-подводные лодки. Погружайтесь в тайны морских глубин, ночуя в стилизованных подводных лодках.

2. Капсульные отели

Экономия пространства. Капсульные отели предлагают минимум пространства для ночлега, оснащенного кроватью, телевизором, розеточкой и иногда даже маленьким столиком.

Доступная цена. Капсульные отели — отличный вариант для бюджетных путешественников.

Современный стиль. Капсульные отели часто отличаются стильным дизайном и инновационными решениями.

3. Эко-отели

Устойчивое развитие. Эко-отели придерживаются принципов устойчивого туризма и стремятся свести к минимуму свое влияние на окружающую среду.

Экологичные материалы. Эко-отели используют экологически чистые материалы для строительства и декора.

Энергосбережение. Эко-отели используют возобновляемые источники энергии, сокращают потребление воды и утилизируют отходы.

Поддержка местной культуры. Эко-отели часто поддерживают местную культуру и предлагают туристам возможность познакомиться с традициями и обычаями региона.

Преимущества новых трендов в отелях

Уникальные впечатления. Необычные отели предлагают незабываемые ощущения и погружение в необычную атмосферу.

Доступность. Капсульные отели делают путешествия более доступными для бюджетных путешественников.

Социальная ответственность. Эко-отели поощряют устойчивый туризм и позволяют путешествовать со знаком "плюса" для окружающей среды.

Мир отелей продолжает развиваться, предлагая всё новые и более интересные возможности для путешественников. Выбирайте вариант, который отвечает вашим потребностям и желаниям, и наслаждайтесь комфортным и необычным отдыхом

Уточнения

Оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

