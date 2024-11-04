Самые выгодные направления для встречи Нового года за границей

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В новогодние праздники россиянам, желающим отправиться за границу, предстоит подготовиться к значительным расходам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Минимальный бюджет для такого отдыха составит около 200 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России. Это связано с подорожанием даже самых доступных направлений на 15% по сравнению с прошлым годом.

Среди более бюджетных вариантов выделяется Шри-Ланка, где средние затраты на питание и досуг составляют 5-10 долларов в день, что значительно дешевле популярных стран, таких как ОАЭ, где дневные расходы могут достигать 50-100 долларов.

Альтернативой для тех, кто ищет умеренные цены, может стать Египет. С увеличением числа рейсов туда ожидается рост конкуренции, что может положительно сказаться на снижении стоимости путевок. По предварительным расчетам, путешествие в Египет обойдется примерно в 180 тысяч рублей, что делает его доступным вариантом для встречи Нового года на теплом побережье.

Однако, несмотря на привлекательность таких предложений, общие затраты остаются высокими, подчеркивают туроператоры, призывая путешественников заранее планировать свой бюджет на предстоящие праздники.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmi]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

