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В этом японском аэропорту никогда не теряли багаж

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Туризм

Международный аэропорт Кансай близ города Осака (Япония) заявляет, что его сотрудники никогда не теряют багаж. Об этом сообщает The Japan Times.

В этом японском аэропорту никогда не теряли багаж
Фото: www.freepik.com

За 30 лет работы аэропорт, обслуживающий регион вокруг Осаки и Киото, ни разу не терял ни чемодана, ни набора клюшек для гольфа, ни коляски — сотрудники безупречно выполняют свою работу и скромно отзываются о своих повседневных обязанностях. По их мнению, только так можно заслужить доверие пассажиров.

"Мы просто следуем рабочим процессам и правилам и делаем то, что должны делать", — сказал Цуёси Хабута, руководитель CKTS, одной из транспортных компаний в Кансае.

 
 

Уточнения

О́сака (яп. 大阪市 ) — третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака.

Кио́то (яп. 京都市 ) — японский город, определённый указом правительства. Расположен в центральной части острова Хонсю, в центре региона Кансай, в юго-западной части префектуры Киото.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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