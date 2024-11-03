В этом японском аэропорту никогда не теряли багаж

Международный аэропорт Кансай близ города Осака (Япония) заявляет, что его сотрудники никогда не теряют багаж. Об этом сообщает The Japan Times.
За 30 лет работы аэропорт, обслуживающий регион вокруг Осаки и Киото, ни разу не терял ни чемодана, ни набора клюшек для гольфа, ни коляски — сотрудники безупречно выполняют свою работу и скромно отзываются о своих повседневных обязанностях. По их мнению, только так можно заслужить доверие пассажиров.
"Мы просто следуем рабочим процессам и правилам и делаем то, что должны делать", — сказал Цуёси Хабута, руководитель CKTS, одной из транспортных компаний в Кансае.
О́сака (яп. 大阪市 ) — третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака.
Кио́то (яп. 京都市 ) — японский город, определённый указом правительства. Расположен в центральной части острова Хонсю, в центре региона Кансай, в юго-западной части префектуры Киото.
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