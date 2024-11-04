На выход: россиянина депортировали из Турции за фото в метро

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянина депортировали из Турции из-за фотографии, которую он сделал в метро, сообщает "Рамблер".

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Турист сделал снимок надписи "Места для пожилых и инвалидов", в отражении были пожилые женщины, которым никто не уступал место.

В кадр попала часть лица женщины, которая сидела с закрытыми глазами. По словам россиянки, эта женщина была одета обычно, голова не была покрыта.

Другие пассажиры возмутились тем, что он сфотографировал женщину без ее согласия.

Россиянина арестовали по подозрению в нарушении тайны частной жизни.

Суд принял решение о его депортации из страны. 2 ноября он вылетел домой.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.



