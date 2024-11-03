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Санатории будут платить турналог в России

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Туризм

С 1 января 2025 года санатории в России будут обязаны платить туристический налог по минимальной ставке 100 рублей в день, сообщает "Интерфакс".

Санатории будут платить турналог в России
Фото: cctr.ru by АО "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг), CC BY-SA 4.0

Это произошло после того, как в Налоговый кодекс были внесены поправки, расширяющие число плательщиков туристического налога, включая санатории.

Российский союз туриндустрии (РСТ) выступал против введения турналога для санаториев, считая, что это приведет к дальнейшему удорожанию санаторного лечения и не учитывает их социальную роль.

РСТ также отмечает, что турналог не касается теневого сектора гостиничного бизнеса, что может увеличить фискальную нагрузку на легальный бизнес.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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