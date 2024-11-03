Санатории будут платить турналог в России

С 1 января 2025 года санатории в России будут обязаны платить туристический налог по минимальной ставке 100 рублей в день, сообщает "Интерфакс".
Это произошло после того, как в Налоговый кодекс были внесены поправки, расширяющие число плательщиков туристического налога, включая санатории.
Российский союз туриндустрии (РСТ) выступал против введения турналога для санаториев, считая, что это приведет к дальнейшему удорожанию санаторного лечения и не учитывает их социальную роль.
РСТ также отмечает, что турналог не касается теневого сектора гостиничного бизнеса, что может увеличить фискальную нагрузку на легальный бизнес.
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