Санатории будут платить турналог в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2025 года санатории в России будут обязаны платить туристический налог по минимальной ставке 100 рублей в день, сообщает "Интерфакс".

Фото: cctr.ru by АО "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг), CC BY-SA 4.0

Это произошло после того, как в Налоговый кодекс были внесены поправки, расширяющие число плательщиков туристического налога, включая санатории.

Российский союз туриндустрии (РСТ) выступал против введения турналога для санаториев, считая, что это приведет к дальнейшему удорожанию санаторного лечения и не учитывает их социальную роль.

РСТ также отмечает, что турналог не касается теневого сектора гостиничного бизнеса, что может увеличить фискальную нагрузку на легальный бизнес.