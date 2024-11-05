Почему бортпроводники не любят наполнять многоразовые бутылки

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие частые путешественники, стремясь минимизировать экологический след, избегают популярных туристических направлений.

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Но знаете ли вы, что ваша многоразовая бутылка с водой может доставлять неудобства бортпроводникам?

В социальных сетях стюардесса поделились, что заправка огромных бутылок пассажиров не входит в их задачи:

"В самолёте количество воды, еды и других напитков строго ограничено, поэтому наполнять несколько больших бутылок сложно, а иногда и невозможно. Это так эгоистично и дёшево! Иногда нам даже не хватает воды на всех" — написала одна из бортпроводниц.

Чтобы пополнить свою бутылку водой заранее и не испытывать неудобств в полёте, лучше сделать это ещё в терминале.

В аэропортах после прохождения досмотра почти в каждом терминале можно найти станции для пополнения воды, обычно рядом с туалетами.

Так вы поможете и другим пассажирам, и, возможно, облегчите работу бортпроводникам, которые оценят, что вы продумали этот момент заранее.

Уточнения

Zero Waste (рус. Ноль отходов) — это набор принципов, направленных на сведение к минимальному количеству мусора посредством многоразового использования предметов и вещей. Целью Zero waste является прекращение отправки любого мусора на свалки, в мусоросжигатели или в океан. В настоящее время лишь 9 % пластика подвергается вторичной переработке.

