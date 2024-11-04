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Как диджей превратил старый фургон в дом и студию для путешествий по миру

1:43
Туризм

29-летний диджей Джек Лайдон превратил старый фургон в мобильный дом и студию, что теперь позволяет ему бесплатно путешествовать и зарабатывать на выступлениях.

Как диджей превратил старый фургон в дом и студию для путешествий по миру
Фото: www.flickr.com by Натан Вонг, CC BY 2.0

Началось всё в 2019 году, когда он жил в фургоне, работая в Австралии, чтобы сократить расходы. Первое транспортное средство было простым: кровать и походная печь. Но после окончания пандемии Джек снова вернулся к жизни на колёсах.

Купив подержанный Mercedes Sprinter и используя детали с интернета, он построил фургон своей мечты, включающий удобную гостиную, спальню и полноценную кухню.

Дизайн фургона выполнен в скандинавском стиле, с отделкой из светлого дерева и зелёной обивкой. В гостиной расположен угловой диван с местом для хранения вещей, а кухня оборудована раковиной, плитой и духовкой.

Настоящей изюминкой задней части фургона стал диджейский набор с микшерным пультом, проигрывателями и сабвуфером.

Джек может открывать задние двери и играть для публики прямо с фургона. Вскоре он заметил интерес к аренде фургона для мероприятий.

Теперь он планирует путешествие по Европе, где будет выступать на свадьбах, концертах и других мероприятиях.

С выигранным призом в 10 000 фунтов стерлингов от конкурса  на переоборудование фургонов Джек пошутил, что разрывается между тем, чтобы откладывать заработанные деньги, и тем, чтобы ещё больше усовершенствовать свой дом на колёсах.

Сейчас он склонился к разумному варианту: сохранить средства на предстоящие путешествия по Европе.

Уточнения

Mercedes-Benz Sprinter — семейство люксовых малотоннажных автомобилей компании Mercedes-Benz. Грузоподъёмность шасси до 3350 кг, доступно большое количество модификаций: пассажирский микроавтобус, грузовой фургон, бортовой грузовик, авторефрижератор, специализированные автомобили (скорая помощь, передвижной штаб, манипулятор, кран) и др. 

Дидже́й (англ. DJ от disc jockey — диск-жокей) — человек, осуществляющий публичное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных произведений с изменением или без изменения музыкального материала техническими средствами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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