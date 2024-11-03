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В Пензенской области можно увидеть не только Тарханы: путеводитель по достопримечательностям

1:03
Туризм

Эксперты составили путеводитель по городу Пенза и его достопримечательностям, сообщает "Рамблер".

В Пензенской области можно увидеть не только Тарханы: путеводитель по достопримечательностям
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, CC BY 2.0

Пенза — лермонтовская земля, но здесь творили многие другие знаменитые личности.

В Пензе можно посетить музей одной картины, уникальный музей, экспонирующий одну картину в год. Также рекомендуется увидеть Спасский собор в Пензе, новодел, построенный на месте старого храма, с памятником Петру и Февронии и сквером Лермонтова.

Театр доктора Дапертутто — центр Мейерхольда, музей сценического искусства и театр. Парк Белинского — парк с аттракционами, включая водные и экстремальные, а также ботанический сад и планетарий.

Литературный музей в Пензе — музей, посвященный классикам и XX веку, с рассказами о знаменитых личностях, связанных с Пензой. И, конечно, знаменитые Тарханы, место, где жил и был похоронен Михаил Юрьевич Лермонтов, а также писал свои первые строки и картины.

 

Уточнения

Пе́нза — город (c 1663 года) в центре европейской части России, административный центр Пензенской области (с 1939 года).

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов — русский поэт, прозаик, драматург, художник. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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