Бывшая стюардесса объяснила, почему не помогает с багажом

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывшая стюардесса Кэт Камалани объяснила, почему бортпроводники не помогают размещать ручную кладь в верхних багажных отсеках самолёта.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

По её словам, многие пассажиры считают, что помощь с багажом входит в обязанности бортпроводников, однако это не так.

Как отмечает Камалани, основной причиной отказа является риск получения травмы, который не покрывается авиакомпаниями и страховыми компаниями.

Она рассказала, что если бортпроводник поднимает тяжёлый багаж и получает травму, ему не компенсируют медицинские расходы, так как многие страховки не распространяются на такие случаи.

Авиакомпании также предостерегают сотрудников от подъёма тяжёлого багажа во избежание травм и несчастных случаев.

Камалани подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа всегда на первом месте, и просьбы о помощи с тяжёлым багажом могут поставить бортпроводников в опасное положение, особенно если они ещё не приступили к работе.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь), автоматизированное управление багажом BHS внедряется в основном в Аэропортах с использованием RFID технологий.



