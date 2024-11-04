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Праздничный сезон в Крыму: Куда едут туристы на Новый год

1:14
Туризм

Крым остаётся одним из самых доступных направлений для новогодних путешествий.

Праздничный сезон в Крыму: Куда едут туристы на Новый год
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

Туроператоры сообщают, что, несмотря на подорожание отелей на 10-15% по сравнению с прошлым годом, отдых здесь всё равно обходится на 15-30% дешевле, чем в Сочи. В связи с этим спрос на новогодние туры в Крым увеличился на 17-20%, а

Средняя продолжительность поездки на Новый год составляет пять дней, а самые популярные даты заезда — 30 декабря и 2 января.

Основные направления — Южный берег Крыма, включая Ялту, Форос и Алушту, где туристы выбирают отели с полным пансионом и праздничной новогодней программой, которая предусмотрена во многих гостиницах.

Главное преимущество Крыма — доступная стоимость. Например, цены на отели с трёхразовым питанием (за 4 ночи) в Сочи начинаются от 26,6 тыс. рублей на двоих, тогда как в Крыму — от 20,3 тыс. рублей, что на 30% дешевле.

Также популярны отели с развитой инфраструктурой, где в новогодние дни загрузка достигает 95%.

 

Уточнения

Я́лта (укр. Ялта, крымскотат. Ялта / Yalta, греч. Γιάλτα) — курортный и портовый город на Южном берегу Крыма. По наиболее распространённой версии, название города происходит от греч. γιαλος (ялос) — «берег», однако существуют гипотезы, тюркского происхождения. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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