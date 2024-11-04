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Самая опасная ошибка, которую совершают с паспортом в полёте

1:43
Туризм

Во время путешествий многие теряют свои паспорта, что может привести к серьёзным последствиям, вплоть до срыва отпуска.

Самая опасная ошибка, которую совершают с паспортом в полёте
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Одна семья из едва не столкнулась с такой ситуацией: 11-летний сын по ошибке оставил свой паспорт в кармане кресла во время рейса Air France в Париж.

Когда они попытались вернуться за ним, им отказали в доступе в самолёт, что вызвало панику. К счастью, после консультации с сотрудниками аэропорта им разрешили вернуться, и паспорт был найден.

Ежегодно около 119 000 российских паспортов теряются или крадутся только в Москве, что ещё раз подчёркивает важность надёжного хранения документов.

По мнению эксперта хранение паспорта в заднем кармане — рискованный выбор: его легко могут украсть. Лучше всего оставлять документы в сейфе отеля, а при себе носить копию, советует он.

Так же эксперт советует хранить важные документы и деньги в потайных карманах на молнии внутри багажа. Многие путешественники также используют внутренние карманы рюкзаков или поясные сумки. Другие варианты — пояс для денег или фотография паспорта.

Консультант по путешествиям считает, что фотография паспорта облегчит его восстановление в случае потери и пригодится при покупке товаров с возможностью возврата НДС.

Если нужен физический паспорт, его лучше носить в поясной сумке, а копию оставлять в сейфе отеля.

Такой подход помогает избежать неприятных ситуаций и обеспечивает сохранность паспорта, а фото документа позволяет быстро заменить его в случае утери.

Уточнения

Па́спорт (фр. passeport, итал. passaporto от лат. passer - проходить и port (порт) — ранее так называлось письменное разрешение на переход или "выход из порта") — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей.

Air France (Euronext: AF) — дочерняя авиакомпания Air France-KLM. Является одной из крупнейших авиакомпаний и одной из старейших, базируется в аэропортах Парижа (международный аэропорт имени Шарля де Голля).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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