Синкансэн будет ездить без машиниста: Япония планирует испытать автономные скоростные поезда в 2028 году

Япония проведет испытания самоуправляемых скоростных поездов в 2028 году, сообщает Popsci.
Японская железнодорожная компания JR East планирует к середине 2030-х годов запустить полностью автономные скоростные поезда.
По крайней мере, один прототип автономного поезда должен дебютировать в 2028 году.
Цель — оптимизировать деятельность компании и сделать ее более устойчивой.
Синкансэн — сверхскоростные поезда Японии, уже более полувека являются основным видом высокоскоростного общественного транспорта.
JR East уже работает над автоматизацией поездов с 2018 года. Реализация плана поэтапного внедрения начнется в 2028 году с системами автоматизации второго уровня.
JR East планирует завершить внедрение системы автоматизации четвертого уровня к середине 2030-х годов. Автоматизация поездов может помочь решить проблему нехватки рабочей силы в Японии.
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.
По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение.
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