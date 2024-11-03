Синкансэн будет ездить без машиниста: Япония планирует испытать автономные скоростные поезда в 2028 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Япония проведет испытания самоуправляемых скоростных поездов в 2028 году, сообщает Popsci.

Фото: freepik.com by tohamina, PDM

Японская железнодорожная компания JR East планирует к середине 2030-х годов запустить полностью автономные скоростные поезда.

По крайней мере, один прототип автономного поезда должен дебютировать в 2028 году.

Цель — оптимизировать деятельность компании и сделать ее более устойчивой.

Синкансэн — сверхскоростные поезда Японии, уже более полувека являются основным видом высокоскоростного общественного транспорта.

JR East уже работает над автоматизацией поездов с 2018 года. Реализация плана поэтапного внедрения начнется в 2028 году с системами автоматизации второго уровня.

JR East планирует завершить внедрение системы автоматизации четвертого уровня к середине 2030-х годов. Автоматизация поездов может помочь решить проблему нехватки рабочей силы в Японии.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.



По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение.

