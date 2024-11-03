Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордный импорт из России: Грузия увеличила закупки российского газа в 2024 году
Врач рассказал, когда режим рециркуляции воздуха в автомобиле опасен для жизни
Штраф в 600 тысяч рублей за продажу зажигалок детям. Госдума РФ планирует рассмотреть новый законопроект
Исследование: как богатство и интеллект защищают мозг
Интересные факты о домашних питомцах, которые вы точно не знали
Базовые секреты красоты: уход за шеей и декольте
Как сделать голубцы идеальными: секреты выбора капусты и начинки
Daily Mail: клетчатка эффективна для похудения
Как сделать маленькую ванную комнату более уютной: рабочие советы

Спорт сближает людей: в Бразилии организовали спортивные площадки на пляжах Ипанемы

0:50
Туризм

Правительство Рио-де-Жанейро организовало на пляжах в районе Ипанемы спортивные площадки, где местные жители и туристы могут заняться спортом, отдохнуть и развлечься, сообщает "Рамблер".

Спорт сближает людей: в Бразилии организовали спортивные площадки на пляжах Ипанемы
Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil, CC BY 2.0

Инициатива реализуется в рамках закона о содействии спортивной активности.

На площадках проходят уроки по пляжному волейболу, функциональной тренировке, пляжному теннису, самообороне.

Также планируются встречи с олимпийскими чемпионами, занятия йогой, дискуссионные встречи.

Особое внимание уделено экологическим инициативам.

Посетители могут принять участие в уборке пляжей и пройти мастер-класс по переработке отходов.

Кроме того, на площадках состоятся концерты популярных исполнителей и бразильское самба-шоу.

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Наука и техника
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Еда и рецепты
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Последние материалы
Хотите идеальные маринованные огурцы? Просто запомните "3-6-9"
"Общеевропейское сотрудничество" стало "европейскими проблемами". МИД России переименовал департамент
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники
Кофейный бум: в сентябре Япония экспортировала в Россию в шесть раз больше кофе, чем в августе
Спорт сближает людей: в Бразилии организовали спортивные площадки на пляжах Ипанемы
Жену Александра Петрова заподозрили в беременности
ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки
Простые признаки, что почва истощилась и требует замены
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Создаём простор в небольшой гостиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.