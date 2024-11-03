Спорт сближает людей: в Бразилии организовали спортивные площадки на пляжах Ипанемы

Правительство Рио-де-Жанейро организовало на пляжах в районе Ипанемы спортивные площадки, где местные жители и туристы могут заняться спортом, отдохнуть и развлечься, сообщает "Рамблер".
Инициатива реализуется в рамках закона о содействии спортивной активности.
На площадках проходят уроки по пляжному волейболу, функциональной тренировке, пляжному теннису, самообороне.
Также планируются встречи с олимпийскими чемпионами, занятия йогой, дискуссионные встречи.
Особое внимание уделено экологическим инициативам.
Посетители могут принять участие в уборке пляжей и пройти мастер-класс по переработке отходов.
Кроме того, на площадках состоятся концерты популярных исполнителей и бразильское самба-шоу.
Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.
Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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