Спорт сближает людей: в Бразилии организовали спортивные площадки на пляжах Ипанемы

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Рио-де-Жанейро организовало на пляжах в районе Ипанемы спортивные площадки, где местные жители и туристы могут заняться спортом, отдохнуть и развлечься, сообщает "Рамблер".

Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil, CC BY 2.0

Инициатива реализуется в рамках закона о содействии спортивной активности.

На площадках проходят уроки по пляжному волейболу, функциональной тренировке, пляжному теннису, самообороне.

Также планируются встречи с олимпийскими чемпионами, занятия йогой, дискуссионные встречи.

Особое внимание уделено экологическим инициативам.

Посетители могут принять участие в уборке пляжей и пройти мастер-класс по переработке отходов.

Кроме того, на площадках состоятся концерты популярных исполнителей и бразильское самба-шоу.

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.



Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

