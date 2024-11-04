Путешествие по Мадейре станет платным: сбор за маршруты с января 2025

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Мадейры ввело сбор в размере трёх евро с нерезидентов за прохождение семи классифицированных пешеходных маршрутов. Эта мера начнёт распространяться на все рекомендованные туристические маршруты с января 2025 года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porto_Moniz_Madeira.jpg by Wouter Hagens

"Мы реализуем это в два этапа: сейчас сбор взимается за семь маршрутов, а с 1 января он распространится на остальные классифицированные маршруты, которые находятся под управлением Института лесного хозяйства и охраны природы", — пояснил региональный секретарь по вопросам сельского хозяйства, рыболовства и окружающей среды.

Чтобы отметить введение нового сбора, Рафаэла Фернандеш отправилась в Пику-ду-Арейру в центральной горной части Мадейры, где туристы старше 12 лет теперь обязаны оплачивать вход на маршруты.

"Сбор не будет касаться жителей острова и экономических операторов, которые до конца года подписали соглашение с Институтом лесного хозяйства", — уточнила она.

Однако с января 2025 года освобождены от сбора будут только жители. Плата будет распространяться на более чем 30 маршрутов под управлением Института лесного хозяйства и охраны природы (ICNF) Мадейры.

Среди платных маршрутов значатся такие популярные направления, как Пику-ду-Арейру, Пику-Руиву, Левада-ду-Риско, Левада-ду-Калдейран-Верде, Балкоэш, Левада-ду-Рей и Понта-де-Сан-Луренсу.

Рафаэла Фернандеш пояснила, что вырученные средства будут направлены на очистку и поддержание этих маршрутов. Она также отметила, что туристы в целом положительно восприняли нововведение, и добавила, что за уклонение от оплаты грозят штрафы до 50 евро.

"В настоящее время у нас работают около двух десятков сотрудников, которые помогают информировать туристов о новом сборе", — добавила она, пояснив, что пока ICNF делает акцент на просветительской работе.

Оплатить можно через платформу Simplifica, управляемую правительством штата, или непосредственно на станциях ICNF, расположенных на маршрутах.

Министр напомнил, что платформа Simplifica уже активно используется туристами для организации различных активностей, таких как дайвинг.

Уточнения

Маде́йра (порт. Madeira — древесина) — автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии и в 500 км к западу от африканского побережья.

