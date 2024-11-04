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Пять городов России для осенних путешествий: Кунгур, Кяхта и другие

1:59
Туризм

Список из пяти живописных городов России с уникальной историей, которые стоит посетить этой осенью, представил сервис "Яндекс Путешествия". В их числе — Кунгур в Пермском крае.

Пять городов России для осенних путешествий: Кунгур, Кяхта и другие
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Nicholas_Church_(Kungur)-2.jpg by Vyacheslav Bukharov

"В последние годы туристы все чаще выбирают для отдыха уединенные места вдали от суеты больших городов. Малые города России, где когда-то кипела жизнь и процветали ремесла, привлекают путешественников, ищущих новые впечатления и спокойный отдых", — отметили представители сервиса.

Кунгур — это город, чья популярность восходит к прошлым векам: его посещали даже члены императорской семьи, такие как Александр I, Александр II и представители дома Романовых. Основанный в 1663 году как крепость для защиты границ, Кунгур затем стал крупным торговым центром. В XIX веке здесь проходили ярмарки, на которых продавали специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а также редкие книги.

Приехать в Кунгур стоит ради живописных пейзажей и незабываемых впечатлений. Летом здесь проходит крупнейший в Пермском крае фестиваль воздухоплавания — "Небесная ярмарка".

Осенью и зимой обязательны к посещению Кунгурская ледяная пещера с подземными озерами и гротами, которые впечатляют своей красотой.

Проживание на две ночи (3-5 ноября) в двухместном номере отеля в Кунгуре обойдется в среднем в 5 тысяч рублей.

В пятёрку также вошли:

— Кяхта в Бурятии,

— Кимры в Тверской области,

— Тотьма в Вологодской области,

— Мышкин в Ярославской области.

Также в Кунгурском районе с 2025 года планируют ввести туристический налог. Это предложение уже прошло первое чтение, и для обсуждения деталей создания нового налога организована рабочая группа.

Уточнения

Кунгу́р — город краевого значения в Пермском крае, административный центр Кунгурского административного района (в состав которого не входит) и Кунгурского муниципального округа.

Кя́хта (бур. Хяагта хото) — город районного значения в России, административный центр Кяхтинского района Республики Бурятия и городского поселения «Город Кяхта».

Ки́мры — город в Тверской области России.

То́тьма — город в Вологодской области России. 

Мы́шкин — город (с 1777 года) в России, административный центр Мышкинского района Ярославской области. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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