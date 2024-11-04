В Южно-Сахалинске вовсю развивается медицинский туризм

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2025 года Южно-Сахалинск официально получит статус города-курорта, сообщил министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев. Одним из ключевых направлений станет развитие медицинского туризма.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yuzhno-Sakhalinsk_overview.jpg by Maarten

"Развитие азиатской превентивной медицины включает в себя как общие, так и специализированные чек-апы, например, для спортсменов, а также бальнеологическое восстановление. Наш регион обладает всеми необходимыми природными ресурсами: лечебными грязями и минеральными водами", — отметил Лазарев.

Власти планируют развивать превентивную медицину и в корпоративном секторе, формируя культуру заботы о здоровье с возможностью совмещения отдыха и посещения достопримечательностей острова.

Артём Лазарев подчеркнул, что правительство Сахалинской области уделяет особое внимание развитию медицины для местных жителей и готово предложить комплексный подход и для туристов.

Уточнения

Ю́жно-Сахали́нск (с 1882 по 1905 годы — Влади́мировка, в 1905—1946 годах — Тоёха́ра (яп. 豊原)) — город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин.

