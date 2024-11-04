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Россиянин погиб на Бали, приняв смертельный вызов в бассейне

0:49
Туризм

Россиянин трагически утонул на Бали во время спора с друзьями о том, кто сможет дольше всех оставаться под водой в бассейне, сообщают РИА-Новости со ссылкой на индонезийское интернет-издание Detik.

Россиянин погиб на Бали, приняв смертельный вызов в бассейне
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:W_Hotel_Bali_pool_(7070540061).jpg by Simon_sees

Согласно информации, 25-летний мужчина устроил соревнование со своими друзьями, находясь на одной из вилл в районе Переренан на Бали. Они решили проверить, кто дольше всех выдержит под водой. Спустя какое-то время двое друзей всплыли на поверхность, но третий участник остался под водой.

Когда друзья поняли, что он не всплывает, они бросились вытаскивать его из воды. Попытка сделать искусственное дыхание, однако, несмотря на их усилия и последующую помощь медицинской бригады, не помогла россиянину.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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