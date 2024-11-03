Стюардесса раскрыла неприятную правду об уборке самолётов

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса Шер из Техаса раскрыла не самые приятные стороны уборки самолётов, рассказав, какие места пассажирам следует избегать.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

В своём видео в соцсетях она посоветовала тщательно протирать жалюзи у окна, поскольку за годы работы ни разу не видела, чтобы их очищали.

"Эти жалюзи действительно грязные, так как пассажиры постоянно до них дотрагиваются", — добавила Шер.

Ещё одна зона риска — ремни безопасности, и проблема касается не только пряжек. По её словам, на ремнях она не раз видела следы от подгузников или рвоты, которые плохо убираются.

Ковёр в самолётах также вызывает сомнения: стюардесса предупредила, что на нём могут быть следы рвоты, и идти по нему босиком точно не стоит.

Стюардесса рассказала, что во время рейсов многие пассажиры пользуются раковиной для случаев тошноты. Несмотря на это, раковины редко подвергаются тщательной дезинфекции.

"Если что-то уронили в раковину, просто забудьте — я не видела, чтобы их мыли", — добавила она.

Поэтому, по её мнению, пользоваться водой из самолётного крана точно не стоит.

Также стюардесса выразила сомнения в тренде на "самолётные бьюти-рутины", которые стали популярными в соцсетях.

Она предупредила, что из-за сомнительной чистоты в туалетах самолёта контакт с водой может повредить кожу и ногти.

В комментариях пользователи поддержали её рекомендации: многие отметили, что всегда используют дезинфицирующие салфетки для протирания всех поверхностей на месте, а некоторые были удивлены отсутствием ежедневной уборки в самолётах.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess))— член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

