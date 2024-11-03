Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты садоводов, как вырастить лимонное дерево
Климатические рекорды холода: где и как они зафиксированы
Как похудеть к Новому году: советы диетолога и фитнес-тренера
Как уменьшить расходы на отопление частного дома: ответил строительный эксперт
Корица: мощное средство против стресса и диабета
Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации
Почему гладкие киты оказались в опасности
России полный отказ от доллара сулит только выгоду

Стюардесса раскрыла неприятную правду об уборке самолётов

1:44
Туризм

Стюардесса Шер из Техаса раскрыла не самые приятные стороны уборки самолётов, рассказав, какие места пассажирам следует избегать.

Стюардесса раскрыла неприятную правду об уборке самолётов
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

В своём видео в соцсетях она посоветовала тщательно протирать жалюзи у окна, поскольку за годы работы ни разу не видела, чтобы их очищали.

"Эти жалюзи действительно грязные, так как пассажиры постоянно до них дотрагиваются", — добавила Шер.

Ещё одна зона риска — ремни безопасности, и проблема касается не только пряжек. По её словам, на ремнях она не раз видела следы от подгузников или рвоты, которые плохо убираются.

Ковёр в самолётах также вызывает сомнения: стюардесса предупредила, что на нём могут быть следы рвоты, и идти по нему босиком точно не стоит.

Стюардесса рассказала, что во время рейсов многие пассажиры пользуются раковиной для случаев тошноты. Несмотря на это, раковины редко подвергаются тщательной дезинфекции.

"Если что-то уронили в раковину, просто забудьте — я не видела, чтобы их мыли", — добавила она.

Поэтому, по её мнению, пользоваться водой из самолётного крана точно не стоит.

Также стюардесса выразила сомнения в тренде на "самолётные бьюти-рутины", которые стали популярными в соцсетях.

Она предупредила, что из-за сомнительной чистоты в туалетах самолёта контакт с водой может повредить кожу и ногти.

В комментариях пользователи поддержали её рекомендации: многие отметили, что всегда используют дезинфицирующие салфетки для протирания всех поверхностей на месте, а некоторые были удивлены отсутствием ежедневной уборки в самолётах.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess))— член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Авто
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Последние материалы
Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации
Почему гладкие киты оказались в опасности
России полный отказ от доллара сулит только выгоду
Кому противопоказаны кардиотренировки
Тайны Монреаля: Ночные проекции уносят зрителей на 400 лет назад
Учёные обнаружили звезду, вращающуюся быстрее, чем любой объект известный человечеству
Опасно ли плавать сразу после обеда: узнайте мнение экспертов
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Какие растения нужны в саду для дренажа: названы лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.