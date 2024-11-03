Во время полёта багажная сумка сломала винт самолёта

Во время полёта 31 октября на рейсе Let L-410 из Чайтена в чилийский Пуэрто-Монт оторвалась дверь багажного отсека, из-за чего сумка одного из пассажиров вылетела из самолёта и врезалась в правый винт.
Пилоту удалось сохранить управление воздушным судном, благополучно вернуться в авиагавань и экстренно посадить лайнер. Никто из 18 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В авиакомпании Aerocord объяснили, что дверь самолёта оторвалась из-за птицы, которая столкнулась с бортом в воздухе.
Один из участников злополучного рейса написал в соцсетях, что люк багажного отсека изначально плохо закрыли. Перевозчик уведомил о случившемся местные авиационные власти.
Пуэ́рто-Монт (исп. Puerto Montt) — город в Чили.
Чайтен — посёлок в Чили, входит в состав провинции Палена и области Лос-Лагос.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".