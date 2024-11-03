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Будущее туризма: кто, куда и за сколько путешествует

3:19
Туризм

Компании Google и Deloitte провели масштабное исследование, анализируя, как может трансформироваться туристическая отрасль к 2040 году.

Будущее туризма: кто, куда и за сколько путешествует
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_bank.jpg by Polycarp Muheyi

"Для проведения этого исследования мы изучили миллиарды запросов Google и свыше 90 тысяч данных за последние полвека", — рассказал Хани Абделькави, руководитель отдела путешествий Google. Результаты исследования, представленные в издании TurizmGuncel, демонстрируют любопытные глобальные тенденции, значимые и для российского турбизнеса.

Эксперты отмечают, что к 2040 году число путешествий вырастет на 60%, и количество международных поездок достигнет 2,4 млрд. В пятерку крупнейших рынков войдут Индия, Китай и США.

Индийские туристы будут активно участвовать в этом росте, увеличив число поездок в 5 раз. Основной движущей силой станет упрощение визовых процедур и высокий уровень цифровой подготовки в стране. Индийские путешественники известны своей гибкостью в принятии решений и покупают авиабилеты в среднем за 50 дней до поездки, тогда как этот срок в мире составляет около 70 дней.

Первые два ключевых рынка — Китай и Индия — также имеют высокий потенциал для России. Страна планирует запустить безвизовые групповые туры с Индией по аналогии с существующими программами для туристов из Китая.

"Соглашение с индийскими коллегами уже в процессе обсуждения, и мы рассчитываем на его подписание до конца года", — прокомментировал замдиректора Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Игорь Максимов.

Согласно исследованию, туристы из США и других стран готовы платить больше за известные бренды и уникальные продукты. Это тренд, который подчеркивает важность брендинга и узнаваемости на международных рынках. С ростом конкуренции ключевую роль будет играть способность компаний привлекать постоянных клиентов. К 2040 году путешественники должны не просто выбирать определенные бренды, но и возвращаться к ним.

Распределение турпотока тоже изменится: Испания, как ожидается, станет более популярной, чем Франция, а Мексика войдет в пятерку самых посещаемых стран. Саудовская Аравия и ОАЭ также ждут прилива туристов благодаря крупным инвестициям в инфраструктуру.

Рауль Гонсалес, генеральный директор Barceló Hotel Group по Ближнему Востоку и Северной Африке, отмечает, что важно предлагать персонализированный сервис и анализировать запросы новых клиентов, поскольку теперь они ищут индивидуальный подход.

По мнению аналитиков, путешественники будущего разделятся на "зрелых" и "начинающих". Новички, как индийцы, будут ориентироваться на известные направления и близлежащие страны, постепенно расширяя географию поездок с ростом покупательной способности. Оба типа путешественников станут более осознанными и будут тщательно анализировать данные перед покупкой тура.

Уточнения

 
 Deloitte Touche Tohmatsu Limited или Deloitte («Делойт» англ. Deloitte) — международная аудит-консалтинговая корпорация, которая владеет сетью компаний по всему миру.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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