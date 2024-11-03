Будущее туризма: кто, куда и за сколько путешествует

Компании Google и Deloitte провели масштабное исследование, анализируя, как может трансформироваться туристическая отрасль к 2040 году.
"Для проведения этого исследования мы изучили миллиарды запросов Google и свыше 90 тысяч данных за последние полвека", — рассказал Хани Абделькави, руководитель отдела путешествий Google. Результаты исследования, представленные в издании TurizmGuncel, демонстрируют любопытные глобальные тенденции, значимые и для российского турбизнеса.
Эксперты отмечают, что к 2040 году число путешествий вырастет на 60%, и количество международных поездок достигнет 2,4 млрд. В пятерку крупнейших рынков войдут Индия, Китай и США.
Индийские туристы будут активно участвовать в этом росте, увеличив число поездок в 5 раз. Основной движущей силой станет упрощение визовых процедур и высокий уровень цифровой подготовки в стране. Индийские путешественники известны своей гибкостью в принятии решений и покупают авиабилеты в среднем за 50 дней до поездки, тогда как этот срок в мире составляет около 70 дней.
Первые два ключевых рынка — Китай и Индия — также имеют высокий потенциал для России. Страна планирует запустить безвизовые групповые туры с Индией по аналогии с существующими программами для туристов из Китая.
"Соглашение с индийскими коллегами уже в процессе обсуждения, и мы рассчитываем на его подписание до конца года", — прокомментировал замдиректора Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Игорь Максимов.
Согласно исследованию, туристы из США и других стран готовы платить больше за известные бренды и уникальные продукты. Это тренд, который подчеркивает важность брендинга и узнаваемости на международных рынках. С ростом конкуренции ключевую роль будет играть способность компаний привлекать постоянных клиентов. К 2040 году путешественники должны не просто выбирать определенные бренды, но и возвращаться к ним.
Распределение турпотока тоже изменится: Испания, как ожидается, станет более популярной, чем Франция, а Мексика войдет в пятерку самых посещаемых стран. Саудовская Аравия и ОАЭ также ждут прилива туристов благодаря крупным инвестициям в инфраструктуру.
Рауль Гонсалес, генеральный директор Barceló Hotel Group по Ближнему Востоку и Северной Африке, отмечает, что важно предлагать персонализированный сервис и анализировать запросы новых клиентов, поскольку теперь они ищут индивидуальный подход.
По мнению аналитиков, путешественники будущего разделятся на "зрелых" и "начинающих". Новички, как индийцы, будут ориентироваться на известные направления и близлежащие страны, постепенно расширяя географию поездок с ростом покупательной способности. Оба типа путешественников станут более осознанными и будут тщательно анализировать данные перед покупкой тура.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited или Deloitte («Делойт» англ. Deloitte) — международная аудит-консалтинговая корпорация, которая владеет сетью компаний по всему миру.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".