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С 1 января 2025 года все санатории РФ будут платить турналог

3:21
Туризм

Санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения и с 1 января 2025 года должны будут, как и отели, платить туристический налог по минимальной ставке, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

С 1 января 2025 года все санатории РФ будут платить турналог
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:6_корпус_и_бассейны.jpg by Санаторий "Заполярье"

"Закон о введении на всей территории России туристического налога с объектов размещения принят в июле 2024 года. Обязательное условие — гостиничные объекты должны входить в реестр классифицированных средств размещения. Санатории в этот реестр на момент принятия закона не входили и под турналог не подпадали. Однако в конце октября в Налоговый кодекс были внесены поправки, которые предусматривают расширение числа плательщиков туристического налога, включая средства размещения, в которых оказываются услуги по предоставлению мест для временного проживания в составе услуг по санаторно-курортному лечению", — говорится в сообщении.

Для отелей и других объектов размещения в 2025 году ставка туристического налога установлена в размере 1%, но не менее 100 рублей за день проживания, с последующим увеличением до максимальных 5% в 2029 году. Санатории подлежат обложению турналогом по минимальной ставке 100 рублей в день.

Как пояснил руководитель юридического отдела РСТ Илья Курский, отраслевой союз последовательно придерживался позиции, что санатории не должны облагаться этим налогом.

"РСТ много раз обсуждали эту тему с Минэкономразвития, доказывая, что санатории — не просто средства размещения, они выполняют важную социальную роль и имеют другой функционал. Туда едут не отдыхать, а восстанавливать здоровье после серьезных заболеваний, с хроническими болезнями наиболее уязвимые и льготные группы населения. Мы указывали на добровольность включения санаториев в реестр классифицированных средств размещения, а также на несоразмерность ставки в 100 рублей, которая приведет к дальнейшему удорожанию санаторного лечения. Кроме того, аналогичную работу, насколько нам известно, вела ТПП РФ, а также ряд региональных профильных ассоциаций. Например, Анапская региональная курортная ассоциация направила соответствующее обращение главе ФНС России", — цитирует его пресс-служба РСТ.

Вводимый туристический налог, по мнению участников рынка, может значительно увеличить фискальную нагрузку на легальный гостиничный и санаторный бизнес.

"Ключевая проблема, о которой мы говорили на протяжении нескольких лет, пока шел эксперимент по взиманию курортного сбора, сохранила свое присутствие и в туристическом налоге. Налог по-прежнему никак не касается огромного числа средств размещения, находящихся в теневой зоне экономики. На частный сектор, доля которого в отдельных регионах превышает численность официально работающих гостиниц и санаториев, по-прежнему никаких фискальных мер распространяться не будет", — цитирует пресс-служба РСТ его президента Илью Уманского.

 

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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