Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роднина усомнилась, что Валиева вернётся на свой прежний уровень катания: пообещать она может
Картофельные ломтики с паприкой и сыром: здоровая замена картошке-фри для детского праздника
Как создать идеальную спальню для двоих: советы по дизайну
Волгоградский налётчик проведёт 9 лет в колонии за ограбление магазина
Россиянам назвали лучший период для оформления больничного
Горы авто: власти Испании после циклона DANA объявили о транспортной катастрофе
Как создать идеальную ванную в ограниченном пространстве
Икра из помидоров на зиму: густая и вкусная, идеальна с картошкой, мясом или просто на хлебушек
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой

Россияне переключаются на винные и экологические туры

1:54
Туризм

В России набирают популярность винные, экологические и ретрит-туры — такое изменение в предпочтениях путешественников зафиксировали аналитики маркетинговой онлайн-академии MAED и туроператор "ИТИНЕРО".

Россияне переключаются на винные и экологические туры
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AOC_présenté_dans_son_panier_verseur.jpg by Epicantus

По данным исследования, с результатами которого ознакомились "Известия", россияне все чаще выбирают туры, которые предлагают глубокий и нестандартный опыт.

На 33% увеличился спрос на винные туры, что отражает растущий интерес к гастрономическим путешествиям. Экологические туры, маршруты которых проходят в природных зонах с минимальным воздействием на окружающую среду, тоже стали популярнее на 28%. Кроме того, ретрит-туры, нацеленные на уединение и перезагрузку вдали от городской суеты, также демонстрируют стабильный рост спроса.

Образовательные туры, которые позволяют совместить отдых с получением новых знаний и навыков, также набирают обороты, показывая прирост на 14%.

Однако спрос на велотуры, некогда востребованные, снизился на 9%. Также меньше россиян стали интересоваться круизами (спрос упал на 16%) и пляжным отдыхом (снижение на 6%). Кроме того, спрос на паломнические туры сократился на 13%.

Тем не менее, гастрономические, пляжные, горнолыжные, экскурсионные и приключенческие туры остаются на пике популярности среди российских туристов.

"Путешественники всё чаще ищут персонализированные маршруты, ориентированные на их индивидуальные интересы. Они стремятся сделать поездку особенной, будь то посещение уникальных мест, участие в местных традициях или нестандартные активности", — отметила основатель тревел-клуба "ИТИНЕРО" Анна Пшишилны.

Уточнения

Ретри́т (англ. retreat [ɹɪˈtɹiːt] — «уединение», «удаление от общества», рус. лит. «затвор») — международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Сенсационное открытие: археологи обнаружили следы древнерусского города на территории современного Орла
Наука и техника
Сенсационное открытие: археологи обнаружили следы древнерусского города на территории современного Орла Аудио 
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Наука и техника
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день
Почему важно ограничить сахар в сезон вирусов
Россияне переключаются на винные и экологические туры
На Ставрополье начальницу почты уличили в краже пенсий
Россиянам объяснили монетарную политику ЦБ РФ
Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения
Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.