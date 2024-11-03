Россияне переключаются на винные и экологические туры

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России набирают популярность винные, экологические и ретрит-туры — такое изменение в предпочтениях путешественников зафиксировали аналитики маркетинговой онлайн-академии MAED и туроператор "ИТИНЕРО".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AOC_présenté_dans_son_panier_verseur.jpg by Epicantus

По данным исследования, с результатами которого ознакомились "Известия", россияне все чаще выбирают туры, которые предлагают глубокий и нестандартный опыт.

На 33% увеличился спрос на винные туры, что отражает растущий интерес к гастрономическим путешествиям. Экологические туры, маршруты которых проходят в природных зонах с минимальным воздействием на окружающую среду, тоже стали популярнее на 28%. Кроме того, ретрит-туры, нацеленные на уединение и перезагрузку вдали от городской суеты, также демонстрируют стабильный рост спроса.

Образовательные туры, которые позволяют совместить отдых с получением новых знаний и навыков, также набирают обороты, показывая прирост на 14%.

Однако спрос на велотуры, некогда востребованные, снизился на 9%. Также меньше россиян стали интересоваться круизами (спрос упал на 16%) и пляжным отдыхом (снижение на 6%). Кроме того, спрос на паломнические туры сократился на 13%.

Тем не менее, гастрономические, пляжные, горнолыжные, экскурсионные и приключенческие туры остаются на пике популярности среди российских туристов.

"Путешественники всё чаще ищут персонализированные маршруты, ориентированные на их индивидуальные интересы. Они стремятся сделать поездку особенной, будь то посещение уникальных мест, участие в местных традициях или нестандартные активности", — отметила основатель тревел-клуба "ИТИНЕРО" Анна Пшишилны.

Уточнения

Ретри́т (англ. retreat [ɹɪˈtɹiːt] — «уединение», «удаление от общества», рус. лит. «затвор») — международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике.

