2 октября в Киото открылся первый музей Nintendo, погружающий поклонников в многолетнюю историю легендарной японской компании.
Основанная в 1889 году как производитель игральных карт, Nintendo прошла долгий путь до всемирно известного разработчика игр.
Новый музей, расположенный в отреставрированной фабрике в городе Удзи, в 30 минутах езды на поезде от Киото и посвящен знаковым персонажам и играм, изменившим представления о видеоигровом искусстве.
"Nintendo старается сохранить то, что делает её уникальной, стремясь к оригинальности вместо погружения в современные тренды, наша миссия идти своим путем. " — отметил Сигэру Миямото, создатель культовых игр Nintendo. в интервью New York Times
Nintendo, недавно отпраздновавшая 135-летие, как никто нуждалась в таком музее для увековечения своей богатой истории.
Аска Каванабэ из Wired рассказывает, что музей включает три зоны:
Экскурсий с гидом в музее не предусмотрено — идея состоит в том, чтобы предоставить всем посетителям возможность погружения в мир Nintendo без языковых и культурных барьеров.
Nintendo (яп. 任天堂株式会社 Нинтэндо: кабусики-гайся) — японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем, со штаб-квартирой в Киото. Компания получила международное признание после выпуска игры Donkey Kong в 1981 году, а также игровой системы Nintendo Entertainment System и игры Super Mario Bros. в 1985 году.
У́дзи (яп. 宇治市 Удзи-си) — город в префектуре Киото, фактически — южный пригород города Киото. Расположен на реке Удзи, вытекающей из озера Бива, основан в IV веке сыном императора Одзина.
Ханафуда (яп. 花札, «цветочные карты») — разновидность колоды игральных карт японского происхождения, используемая для нескольких игр, появились в период Сэнгоку, в XVI веке; португальский миссионер Франциск Ксаверий высадился в Японии со своей свитой, которая привезла с собой колоду ставшую прообразом для "цветочных карт"
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".