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В Киото открылся первый музей Nintendo

1:59
Туризм

2 октября в Киото открылся первый музей Nintendo, погружающий поклонников в многолетнюю историю легендарной японской компании.

В Киото открылся первый музей Nintendo
Фото: flickr.com by Dang Son

Основанная в 1889 году как производитель игральных карт, Nintendo прошла долгий путь до всемирно известного разработчика игр.

Новый музей, расположенный в отреставрированной фабрике в городе Удзи, в 30 минутах езды на поезде от Киото и посвящен знаковым персонажам и играм, изменившим представления о видеоигровом искусстве.

"Nintendo старается сохранить то, что делает её уникальной, стремясь к оригинальности вместо погружения в современные тренды, наша миссия идти своим путем. " — отметил Сигэру Миямото, создатель культовых игр Nintendo. в интервью New York Times

Nintendo, недавно отпраздновавшая 135-летие, как никто нуждалась в таком музее для увековечения своей богатой истории.

Аска Каванабэ из Wired рассказывает, что музей включает три зоны:

  • Первая зона "Учись" погружает в историю компании, музей с самого входа призван погружать посетителей в атмосферу компании: гостям выдают карту с монетами для использования на восьми интерактивных экспонатах, среди которых "Большой контроллер" и "Ultra Hand SP".
  • Вторая зона "Опыт" предлагает интерактивные экспонаты — от ранних моделей контроллеров до старинных картриджей, подразумевая, что их игры — не просто продукты, а "порталы в воспоминания о важных моментах жизни".
  • Третья зона "Создавай и играй" посетители могут создать свои собственные карты ханафуда, с которых и началась история Nintendo.

Экскурсий с гидом в музее не предусмотрено — идея состоит в том, чтобы предоставить всем посетителям возможность погружения в мир Nintendo без языковых и культурных барьеров.

Уточнения

Nintendo (яп. 任天堂株式会社 Нинтэндо: кабусики-гайся) — японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем, со штаб-квартирой в Киото. Компания получила международное признание после выпуска игры Donkey Kong в 1981 году, а также игровой системы Nintendo Entertainment System и игры Super Mario Bros. в 1985 году. 

У́дзи (яп. 宇治市 Удзи-си) — город в префектуре Киото, фактически — южный пригород города Киото. Расположен на реке Удзи, вытекающей из озера Бива, основан в IV веке сыном императора Одзина.
 

Ханафуда (яп. 花札, «цветочные карты») — разновидность колоды игральных карт японского происхождения, используемая для нескольких игр, появились в период Сэнгоку, в XVI веке; португальский миссионер Франциск Ксаверий высадился в Японии со своей свитой, которая привезла с собой колоду ставшую прообразом для "цветочных карт"

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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