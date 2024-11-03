Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Индии и был шокирован уровнем безопасности для женщин в стране, сообщает "Рамблер".
Он отмечает, что Индия опасна не только для туристок, но и для индианок. Мужчины могут попросить сделать совместное фото и в это время облапать девушку.
"По рассказам местных женщин, реально опасно находиться одной вне дома в темное время суток. Такая "свобода" воспринимается как сигнал к тому, что женщина доступна или открыта к общению, что порождает непрошенные комментарии и даже преследования", — объяснил блогер.
Кутовой также отметил, что даже если пострадавшая от насильника обратится в полицию, ее могут осудить за внешний вид или спросить, почему она так поздно шла одна.
"Бывают и случаи групповых нападений, после которых повезет, если женщина вообще выживет", — добавил блогер.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии.
Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".