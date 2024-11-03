Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания
Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Пособия на детей до полутора лет достигнут рекордных сумм в 2027 году
В Турции нашли уникальную базальтовую статую весом в тонну

Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии

0:56
Туризм

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Индии и был шокирован уровнем безопасности для женщин в стране, сообщает "Рамблер".

Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Он отмечает, что Индия опасна не только для туристок, но и для индианок. Мужчины могут попросить сделать совместное фото и в это время облапать девушку.

"По рассказам местных женщин, реально опасно находиться одной вне дома в темное время суток. Такая "свобода" воспринимается как сигнал к тому, что женщина доступна или открыта к общению, что порождает непрошенные комментарии и даже преследования", — объяснил блогер.

Кутовой также отметил, что даже если пострадавшая от насильника обратится в полицию, ее могут осудить за внешний вид или спросить, почему она так поздно шла одна.

"Бывают и случаи групповых нападений, после которых повезет, если женщина вообще выживет", — добавил блогер.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Домашние животные
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей Аудио 
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии
Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания
Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Турецко-американским отношениям предрекли перезагрузку после выборов в США
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Пособия на детей до полутора лет достигнут рекордных сумм в 2027 году
В Турции нашли уникальную базальтовую статую весом в тонну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.