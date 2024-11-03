Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Индии и был шокирован уровнем безопасности для женщин в стране, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Он отмечает, что Индия опасна не только для туристок, но и для индианок. Мужчины могут попросить сделать совместное фото и в это время облапать девушку.

"По рассказам местных женщин, реально опасно находиться одной вне дома в темное время суток. Такая "свобода" воспринимается как сигнал к тому, что женщина доступна или открыта к общению, что порождает непрошенные комментарии и даже преследования", — объяснил блогер.

Кутовой также отметил, что даже если пострадавшая от насильника обратится в полицию, ее могут осудить за внешний вид или спросить, почему она так поздно шла одна.

"Бывают и случаи групповых нападений, после которых повезет, если женщина вообще выживет", — добавил блогер.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.



Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.



