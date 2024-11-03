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Тайны Монреаля: Ночные проекции уносят зрителей на 400 лет назад

2:54
Туризм

Когда солнце уходит за горизонт Монреаля, город оживает, погружаясь в прошлое. В переулках и на промышленных зданиях возникают проекции мультимедийной инсталляции "Cité Mémoire", рассказывающей о 400-летней истории города.

Тайны Монреаля: Ночные проекции уносят зрителей на 400 лет назад
Фото: Wayback Machine Gallery by chuttersnap, PDM

Этот уникальный проект, работающий в Старом Монреале и центре города, каждый уикенд представляет зрителям сцены, словно ожившие воспоминания.

"Мы хотели показать, что люди, создавшие город, оставили здесь свою душу, которая до сих пор хранится в его стенах эти культурные моменты сближают зрителей, заставляя их аплодировать вместе." — объясняет идею Мишель Лемье, художник и соавтор инсталляции.

Короткие видеопроекции иллюстрируют события, ставшие ключевыми для Монреаля, от пожара парламента 1849 года до встречи Джона Леннона и Йоко Оно в 1969 году.

Проекции, выполненные в простом стиле, без спецэффектов, но с глубоким смыслом, и раскрывают сущность прошлых эпох, перенося зрителей в мир предков.

Каждая инсталляция длится 6-8 минут и создает чувство времени, почти утерянного в современных ритмах. Проекции можно смотреть с мобильным приложением, которое добавляет звук и текст на разных языках, что позволяет охватить международную аудиторию.

Проекционное картирование, применяемое в "Cité Mémoire", с течением времени стало частью цифровых картографических технологий в исторических местах.

Этот формат, зародившийся ещё в Диснейленде 1960-х годов, активно используется для создания погружающих инсталляций по всему миру.

Так, например, в Сан-Антонио на фасад собора проецируется история американского Юго-Запада, а в Биоте, на склоне холма, — тайны ордена тамплиеров.

Сегодня технологии позволяют создавать уникальные иммерсивные эффекты, и проекционное картирование становится только более захватывающим благодаря дополненной реальности и интерактивным элементам

Проект "Cité Mémoire" также расширяется и охватывает новые регионы Квебека, включая Шарлевуа и Квебек-Сити.

В Шарлевуа, например, зрители могут увидеть инсталляции, изображающие первые шаги региона, труд лесорубов 1930-х годов и даже сцены встреч местных пионеров.

"Такие проекты, рассказывая об истории, показывают, как прошлое и настоящее переплетаются и как наши действия сегодня формируют будущее". — отмечает Лемье

Проекционное картирование оживляет историю, позволяя древним временам существовать в настоящем.

Уточнения

Монреа́ль (англ. Montreal, фр. Montréal, [mɔ̃ʁeˈal]) — самый крупный город в провинции Квебек и второй по величине город в Канаде после Торонто, название произошло от горы Мон-Руаяль (Королевская гора), находящейся в центре города, форма Монреаль возникла под влиянием окситанского языка части первых поселенцев.

Джон Уи́нстон О́но Ле́ннон (англ. John Winston Ono Lennon; имя при рождении — Джон Уи́нстон Ле́ннон; 9 октября 1940, Ливерпуль, Великобритания — 8 декабря 1980, Нью-Йорк, США) — британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист, добившийся всемирной известности как основатель, соавтор, вокалист и ритм-гитарист группы The Beatles.  

Инсталляция (англ  installation — установка, размещение, монтаж) — форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм (природных объектов, промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и зрительной информации) и являющую собой художественное целое.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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