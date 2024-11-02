Эксперты составили список мировых достопримечательностей, куда туристов пускают с их четвероногими друзьями

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали про мировые достопримечательности, где вас пустят с вашим пушистым другом, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В Японии, стране, где обожают домашних животных, вы можете отправиться в путешествие с питомцем, не опасаясь проблем. Вы можете подняться на Фудзияму с вашей собакой или кошкой, и даже прогуляться по бамбуковой роще Сагано, наслаждаясь успокаивающим шумом стеблей. Только помните, что в храмах, как на горе Фудзи, так и в роще Сагано, вам придется оставить пушистого друга у входа.

В Берлине вы можете прогуляться с питомцем около Бранденбургских ворот, одной из главных достопримечательностей города. Главное — не забыть о поводке, так как немцы очень строго относятся к правилам поведения в общественных местах.

А в Лондоне вы можете пройтись с питомцем по набережной Темзы и даже перейти Тауэрский мост, жемчужину столицы Великобритании. Важно помнить, что в обоих случаях, ваш питомец должен быть на поводке.

В Греции, на территории Афинского Акрополя, вы можете пройтись с питомцем, но в сам музей вас, конечно, не пустят. Помните, что в Греции летом очень жарко, поэтому не задерживайтесь с питомцем на улице, особенно если у него длинная шерсть.

В мире появляется все больше мест, где вас с радостью встретят с питомцем. В Японии, например, вы можете найти pet-friendly отели и кафе, а в Европе все чаще встречаются рестораны, где разрешают брать с собой питомцев.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Дома́шние пито́мцы — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

