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Всё чисто, бесплатно и удобно: блогерша делится впечатлениями от комфортной жизни в США

0:44
Туризм

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и была поражена уровнем комфорта в стране, сообщает "Рамблер".

Всё чисто, бесплатно и удобно: блогерша делится впечатлениями от комфортной жизни в США
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Она отметила, что все продумано до мелочей: удобные остановки с бесплатными туалетами, просторные зоны для отдыха со столами и стульями.

"Все чисто, никто не гонит, никто не собирает деньги за каждый шаг. И самое удивительное: на таких остановках порой предлагают бесплатный кофе!" — написала блогерша.

По ее словам, даже в американской глуши на любой заправке найдется душ, перекус или просто душевное общение с незнакомцем. 

Блогерша также отметила, что она не может представить подобное в России.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Комфорт — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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