Всё чисто, бесплатно и удобно: блогерша делится впечатлениями от комфортной жизни в США

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и была поражена уровнем комфорта в стране, сообщает "Рамблер".
Она отметила, что все продумано до мелочей: удобные остановки с бесплатными туалетами, просторные зоны для отдыха со столами и стульями.
"Все чисто, никто не гонит, никто не собирает деньги за каждый шаг. И самое удивительное: на таких остановках порой предлагают бесплатный кофе!" — написала блогерша.
По ее словам, даже в американской глуши на любой заправке найдется душ, перекус или просто душевное общение с незнакомцем.
Блогерша также отметила, что она не может представить подобное в России.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Комфорт — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".