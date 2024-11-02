Без багажа, без завтрака, без переплаты: блогерша делится лайфхаками для бюджетных путешествий по Европе

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница и тревел-блогерша поделилась своими наблюдениями о том, как сэкономить во время путешествий по Европе, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она рекомендует не брать с собой багаж, так как дешевле купить чемодан и вещи за границей. Также она советует выбирать отели без завтрака, так как доплата за них может быть значительной.

Блогерша отмечает, что косметику и средства личной гигиены лучше брать с собой из России, так как они там дешевле.

Она приводит в пример свой отпуск в Италии, билеты куда обошлись ей в 18 тысяч рублей. Если бы она брала багаж, еще 10 тысяч рублей пришлось бы доплатить.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.





Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

