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Птичья атака в Канаде: Boeing 737 MAX 8 столкнулся со стаей гусей

1:17
Туризм

24 октября в Канаде произошел необычный инцидент с Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Flair Airlines, сообщает "Рамблер".

Птичья атака в Канаде: Boeing 737 MAX 8 столкнулся со стаей гусей
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Через 3 минуты после вылета из Торонто в Виннипег самолет столкнулся со стаей канадских гусей. В результате удара разбилось лобовое стекло с левой стороны, повреждения получила и верхняя внешняя секция. Осколки попали в кабину, незначительно травмировав командира воздушного судна.

Видимость ухудшилась, и пилоты приняли решение прервать рейс. Самолет вернулся в Торонто и благополучно приземлился через 30 минут. К счастью, никто из 181 пассажира не пострадал.

Boeing 737 MAX 8 получил серьезные повреждения и сейчас находится на земле. Это молодой самолет, ему всего 5,5 лет.

По данным отчета Канадского совета по безопасности, как минимум один гусь ударился о лобовое стекло. Лобовое стекло Boeing 737 MAX 8 состоит из трех слоев и должно защищать в подобных случаях, но в этом инциденте это не сработало.

Уточнения

Кана́да — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Гуси (лат. Anser) — род водоплавающих птиц семейства утиных, отряда гусеобразных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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