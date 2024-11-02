Птичья атака в Канаде: Boeing 737 MAX 8 столкнулся со стаей гусей

24 октября в Канаде произошел необычный инцидент с Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Flair Airlines, сообщает "Рамблер".
Через 3 минуты после вылета из Торонто в Виннипег самолет столкнулся со стаей канадских гусей. В результате удара разбилось лобовое стекло с левой стороны, повреждения получила и верхняя внешняя секция. Осколки попали в кабину, незначительно травмировав командира воздушного судна.
Видимость ухудшилась, и пилоты приняли решение прервать рейс. Самолет вернулся в Торонто и благополучно приземлился через 30 минут. К счастью, никто из 181 пассажира не пострадал.
Boeing 737 MAX 8 получил серьезные повреждения и сейчас находится на земле. Это молодой самолет, ему всего 5,5 лет.
По данным отчета Канадского совета по безопасности, как минимум один гусь ударился о лобовое стекло. Лобовое стекло Boeing 737 MAX 8 состоит из трех слоев и должно защищать в подобных случаях, но в этом инциденте это не сработало.
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